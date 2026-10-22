На Волыни работниц интерната подозревают в присвоении более 2,4 млн грн пенсий подопечных, – Лубинец. ФОТО

Директору Руденского психоневрологического интерната на Волыни и двум сотрудницам было предъявлено подозрение в присвоении пенсионных средств подопечных на сумму свыше 2,4 млн грн. Нарушения были выявлены после проверки учреждения представителями Офиса омбудсмена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

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По его словам, во время посещения интерната в сентябре жильцы жаловались, что не могут самостоятельно распоряжаться собственными пенсиями и покупать необходимые вещи. При этом администрация не предоставила достаточной финансовой документации для проверки движения средств.

Дальнейшая проверка установила, что журналы учета поступления и расходования пенсий за 2025–2026 годы были уничтожены без надлежащего оформления. Администрация также не предоставила информацию об остатках средств умерших жильцов.

В сейфе учреждения проверяющие обнаружили конверт с 9266 грн, принадлежавшие одной из умерших подопечных.

Лубинец обратился в Волынскую областную прокуратуру с сообщением о возможном преступлении. Материалы проверки были приобщены к уголовному делу.

Впоследствии правоохранители провели обыски, в том числе по месту жительства директора интерната. Согласно информации из судебных материалов, были изъяты наличные деньги, банковские карты подопечных, квитанции о снятии денег и черновые записи.

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По версии следствия, директор и две сотрудницы могли присвоить более 2,4 млн грн пенсионных средств жильцов учреждения. Всем троим сообщили о подозрении в присвоении чужого имущества в особо крупных размерах. Директор в настоящее время находится под стражей.

Помимо финансовых нарушений, представители омбудсмена выявили отсутствие укрытия, ограниченный доступ жильцов к питьевой воде, нехватку мебели и ненадлежащее санитарное состояние отдельных помещений.

Также в учреждении не обеспечивали диетическое питание людям, которые в нем нуждались, и зафиксировали нарушения при оказании психиатрической помощи.

"Пенсия человека — не деньги администрации. А зависимость от посторонней помощи не означает, что можно пренебрегать его правами или пользоваться его уязвимостью", — подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен заявил, что в дальнейшем будет контролировать ход расследования и устранение выявленных нарушений.

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