На Волині працівниць інтернату підозрюють у привласненні понад 2,4 млн грн пенсій підопічних, - Лубінець. ФОТО

Директорці Руденського психоневрологічного інтернату на Волині та двом працівницям повідомили про підозру у привласненні пенсійних коштів підопічних на суму понад 2,4 млн грн. Порушення виявили після перевірки закладу представниками Офісу омбудсмана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, під час відвідування інтернату у вересні мешканці скаржилися, що не можуть самостійно розпоряджатися власними пенсіями та купувати необхідні речі. Водночас адміністрація не надала достатньої фінансової документації для перевірки руху коштів.

Подальша перевірка встановила, що журнали обліку надходження та витрачання пенсій за 2025–2026 роки знищили без належного оформлення. Адміністрація також не надала інформації про залишки коштів померлих мешканців.

У сейфі закладу перевіряльники знайшли конверт із 9266 грн, які належали одній із померлих підопічних.

Лубінець звернувся до Волинської обласної прокуратури з повідомленням про можливий злочин. Матеріали перевірки долучили до кримінального провадження.

Згодом правоохоронці провели обшуки, зокрема за місцем проживання директорки інтернату. За інформацією із судових матеріалів, вилучили готівку, банківські картки підопічних, квитанції про зняття грошей та чорнові записи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Вінниччині викрито директора психоневрологічного інтернату, який змушував підопічних працювати. ФОТОрепортаж

За версією слідства, директорка та дві працівниці могли привласнити понад 2,4 млн грн пенсійних коштів мешканців закладу. Усім трьом повідомили про підозру у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах. Директорка наразі перебуває під вартою.

Крім фінансових порушень, представники омбудсмана виявили відсутність укриття, обмежений доступ мешканців до питної води, нестачу меблів та неналежний санітарний стан окремих приміщень.

Також у закладі не забезпечували дієтичного харчування людям, які його потребували, та зафіксували порушення під час надання психіатричної допомоги.

"Пенсія людини – не гроші адміністрації. А залежність від сторонньої допомоги не означає, що можна зневажати її права чи користуватися її вразливістю", – наголосив Лубінець.

Омбудсман заявив, що надалі контролюватиме перебіг розслідування та усунення виявлених порушень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трудова експлуатація, побиття та вимагання особистих коштів: результати перевірки будинку-інтернату на Закарпатті