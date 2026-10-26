За два місяці до Лубінця надійшло майже 29 тис. звернень: понад 20 тисяч - щодо прав військових

У серпні та вересні 2026 року українці 28 862 рази звернулися до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини через порушення своїх прав. Найчастіше скарги стосувалися військовослужбовців, ветеранів, полонених та їхніх родин.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Омбудсмана, громадяни зверталися через проблеми з отриманням належних виплат, доступом до ліків та інформації, а також порушення прав під час мобілізації й утримання в місцях несвободи.

На що найчастіше скаржилися українці

Лубінець навів статистику звернень за основними напрямами:

20 483 – захист прав військовослужбовців, ветеранів, полонених та їхніх родин;

6 286 – порушення процесуальних прав і прав людей у місцях несвободи;

5 943 – порушення права на звернення, доступу до інформації та захисту персональних даних;

4 854 – захист прав людей, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії.

Наведені показники за окремими напрямами сумарно перевищують загальну кількість звернень. У повідомленні Омбудсмана не уточнюється, чи одне звернення могло стосуватися кількох категорій порушень.

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Понад 700 людям поновили право на компенсацію за зруйноване житло

За інформацією Лубінця, протягом двох місяців 721 людині допомогли поновити право на отримання компенсації за знищене житло.

Зокрема, йдеться про 70-річну жительку Мирнограда, будинок якої зруйнував російський обстріл. Попри наявність фотографій і супутникових знімків, що підтверджували руйнування, її квартиру фактично не врахували під час розгляду питання про компенсацію.

Після втручання Омбудсмана докази розглянули повторно, рішення переглянули, а право жінки на компенсацію поновили.

Ще одним результатом роботи Офісу стало забезпечення належного укриття для 238 школярів. За словами Лубінця, понад рік діти навчалися у школі, де не було безпечного місця для перебування під час повітряних тривог.

Після втручання Уповноваженого проблему вдалося вирішити.

"Для мене важлива не лише кількість звернень. Важливо, скільки з них завершилися конкретним результатом", – наголосив Лубінець.

Омбудсман зазначив, що робота його Офісу має бути спрямована не лише на поновлення порушених прав конкретних людей, а й на виявлення системних проблем, щоб запобігати аналогічним порушенням у майбутньому.

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