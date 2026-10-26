12 лет тюрьмы получил коллаборационист, участвовавший в репрессиях против украинцев на ВОТ Запорожья
На основании доказательной базы контрразведки и следователей Службы безопасности реальный срок лишения свободы получил ещё один коллаборационист, входивший в состав оккупационного "МВД РФ" на временно оккупированной территории Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
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Сотрудники СБУ задержали его в феврале 2024 года во Львове, куда он тайно прибыл к родственникам, чтобы оттуда сбежать в Евросоюз.
Как выяснилось в ходе расследования, осужденный является жителем Васильевского района Запорожья, который в июне 2022 года вступил в созданное рашистами местное подразделение "полиции РФ".
Там его назначили "участковым отделения по делам несовершеннолетних". Находясь на "должности", коллаборационист участвовал в похищениях и преследовании жителей громады.
Преступные действия совершались под видом проведения "обысков" или других "следственных действий" в рамках сфабрикованных врагом уголовных дел.
В первую очередь жертвами таких рейдов становились граждане Украины, оказывавшие сопротивление оккупационной администрации РФ.
Кроме того, злоумышленник охранял оккупационные "избиркомы" во время проведения псевдореферендума РФ о "присоединении" региона к стране-агрессору.
Впоследствии он прибыл на подконтрольную Украине территорию, чтобы подготовиться к бегству в одну из европейских стран, где он надеялся избежать правосудия.
На основании доказательств, собранных Службой безопасности, пособник врага был признан виновным в коллаборационистской деятельности.
Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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