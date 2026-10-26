Депортация украинских детей: СБУ сообщила о новом подозрении в адрес предателя Сальдо и двух его сообщников

Служба безопасности зафиксировала новые преступления предателя Владимира Сальдо — так называемого "главы" оккупационной администрации РФ на левом берегу Херсонской области. Он и двое его сообщников причастны к незаконному перемещению украинских детей после захвата областного центра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Как происходил принудительный вывоз учащихся

Как выяснило расследование, 7 октября 2022 года фигуранты организовали незаконный вывоз учащихся Херсонского профессионального судостроительного лицея в так называемые "санатории" во временно оккупированном Крыму.

Установлено, что воспитанников учебного заведения сначала доставляли автобусами в речной порт, а оттуда — на катерах на левобережье, где их ждал дополнительный транспорт, следующий на полуостров.

Для организации незаконного вывоза Сальдо привлек Виктора Логинова — бывшего военнослужащего армии РФ, который на момент совершения преступления занимал "должность заместителя директора лицея".

По данным следствия, для маскировки незаконного перемещения детей он лично вносил фиктивные данные в учетную документацию учебного заведения.

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Второй сообщник — Николай Долженко — преподаватель захваченного на тот момент лицея, сопровождал учащихся на протяжении всего маршрута в Крым.

Такими действиями фигуранты нарушили статью 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает принудительное переселение лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Сальдо и двум его пособникам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

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Предыдущие приговоры и подробности расследований в отношении Сальдо

Поскольку злоумышленники скрываются на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.

СБУ напоминает, что в другом уголовном производстве по материалам СБУ гауляйтер Херсонской области Сальдо заочно приговорен к 15 годам тюрьмы.