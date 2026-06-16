Суд заочно приговорил предателя Сальдо к 15 годам лишения свободы за вывоз 3 тысяч тонн зерна из Херсонщины

Заочно приговорен так называемый "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо, который в 2022 году организовал вывоз около 3 тысяч тонн украинского зерна с временно оккупированной территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По результатам публичного обвинения прокуроров Херсонской областной прокуратуры был осужден так называемый "губернатор" Херсонской области, под руководством которого из временно оккупированного региона вывозили украинское зерно и выдавали его за российское.



Прокуроры доказали, что в 2022 году осужденный возглавил оккупационную администрацию Херсонской области. На этой должности он оказывал давление на местный бизнес, способствовал захвату предприятий и реализовывал политику РФ по присвоению украинских активов.

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Приказал вывезти зерновые культуры

В октябре 2022 года он приказал подчиненным вывезти зерновые культуры, хранившиеся на ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов" и принадлежавшие украинским предпринимателям. Выполняя этот приказ, представители оккупационных властей вместе с военными РФ в течение октября-ноября 2022 года тремя баржами незаконно переправили на левобережье Херсонской области около 3 тыс. тонн зерна стоимостью почти 15 млн грн.



Суд признал его виновным в отдаче приказа о нарушении законов и обычаев войны и назначил наказание — 15 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Приговор вынесен заочно. Наказание осужденный будет отбывать после фактического задержания.

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Третий приговор в отношении Сальдо

Это уже третий приговор в его отношении. Ранее суды дважды признавали его виновным в преступлениях против основ национальной безопасности Украины и сотрудничестве с государством-агрессором. В частности, в ноябре 2023 года он был приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, коллаборационную деятельность и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, а в апреле 2026 года — еще к 15 годам лишения свободы за ряд преступлений против национальной безопасности.

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