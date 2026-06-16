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Новости Хищение зерна
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Суд заочно приговорил предателя Сальдо к 15 годам лишения свободы за вывоз 3 тысяч тонн зерна из Херсонщины

Суд заочно приговорил Сальдо за вывоз 3 тысяч тонн зерна из Херсонской области

Заочно приговорен так называемый "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо, который в 2022 году организовал вывоз около 3 тысяч тонн украинского зерна с временно оккупированной территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По результатам публичного обвинения прокуроров Херсонской областной прокуратуры был осужден так называемый "губернатор" Херсонской области, под руководством которого из временно оккупированного региона вывозили украинское зерно и выдавали его за российское.

Прокуроры доказали, что в 2022 году осужденный возглавил оккупационную администрацию Херсонской области. На этой должности он оказывал давление на местный бизнес, способствовал захвату предприятий и реализовывал политику РФ по присвоению украинских активов.

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Приказал вывезти зерновые культуры

В октябре 2022 года он приказал подчиненным вывезти зерновые культуры, хранившиеся на ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов" и принадлежавшие украинским предпринимателям. Выполняя этот приказ, представители оккупационных властей вместе с военными РФ в течение октября-ноября 2022 года тремя баржами незаконно переправили на левобережье Херсонской области около 3 тыс. тонн зерна стоимостью почти 15 млн грн.

Суд признал его виновным в отдаче приказа о нарушении законов и обычаев войны и назначил наказание — 15 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Приговор вынесен заочно. Наказание осужденный будет отбывать после фактического задержания.

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Третий приговор в отношении Сальдо

Это уже третий приговор в его отношении. Ранее суды дважды признавали его виновным в преступлениях против основ национальной безопасности Украины и сотрудничестве с государством-агрессором. В частности, в ноябре 2023 года он был приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, коллаборационную деятельность и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, а в апреле 2026 года — еще к 15 годам лишения свободы за ряд преступлений против национальной безопасности.

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Автор: 

зерно (1104) приговор (1330) Сальдо Владимир (74)
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Цензор,ви пропустили слог "со" перед сальдо
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16.06.2026 18:26 Ответить
Думаю, коли він в рф, він не проти навіть щоб ми його тут побили. Всі оці суди до лампочки. Вироком для таких має бути смерть.
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16.06.2026 18:31 Ответить
Таке «швидке і НЕВІДВОРОТНЄ» оте заочне судочинство портновських над сосальдом, тільки за 5 років … Дешевше повісити, зрадника ригоАНАЛЬНОГО….
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16.06.2026 18:58 Ответить
цє як в анекдоті :" пускай оні , меня дажє бьют , когда меня нет дома" Договлняк чистої води , ойго і Балецького давно треба було до ківи і кабздона відправити
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16.06.2026 20:07 Ответить
договорняк
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16.06.2026 20:09 Ответить
в міжнародний розшук же подали ? ..звісно ні ..

просто попіаритись по Zельоному

Zаочне Zельоне Кривосуддя
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16.06.2026 18:57 Ответить
Не розумію чому такі як Сальдо і Баліцкій досі живі. Саме їх існування доводить імпотентність України. Зрадники бувають різні, але ці двоє заслуговують саме на брутальну і показову смерть. Спецназів різних відомств до війни було аж 57. Там здорові бугаї тренувалися в диверсанти. А як дійшло до справи то вся дежава не здатна знищити двох одіозних зрадників...
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16.06.2026 19:00 Ответить
3 тисячі тон зерна це рівно один волгобалт річка-море. Хіба там тільки один раз вантажились подібні корита?
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16.06.2026 19:27 Ответить
 
 