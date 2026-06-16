Суд заочно приговорил предателя Сальдо к 15 годам лишения свободы за вывоз 3 тысяч тонн зерна из Херсонщины
Заочно приговорен так называемый "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо, который в 2022 году организовал вывоз около 3 тысяч тонн украинского зерна с временно оккупированной территории.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По результатам публичного обвинения прокуроров Херсонской областной прокуратуры был осужден так называемый "губернатор" Херсонской области, под руководством которого из временно оккупированного региона вывозили украинское зерно и выдавали его за российское.
Прокуроры доказали, что в 2022 году осужденный возглавил оккупационную администрацию Херсонской области. На этой должности он оказывал давление на местный бизнес, способствовал захвату предприятий и реализовывал политику РФ по присвоению украинских активов.
Приказал вывезти зерновые культуры
В октябре 2022 года он приказал подчиненным вывезти зерновые культуры, хранившиеся на ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов" и принадлежавшие украинским предпринимателям. Выполняя этот приказ, представители оккупационных властей вместе с военными РФ в течение октября-ноября 2022 года тремя баржами незаконно переправили на левобережье Херсонской области около 3 тыс. тонн зерна стоимостью почти 15 млн грн.
Суд признал его виновным в отдаче приказа о нарушении законов и обычаев войны и назначил наказание — 15 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Приговор вынесен заочно. Наказание осужденный будет отбывать после фактического задержания.
Третий приговор в отношении Сальдо
Это уже третий приговор в его отношении. Ранее суды дважды признавали его виновным в преступлениях против основ национальной безопасности Украины и сотрудничестве с государством-агрессором. В частности, в ноябре 2023 года он был приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, коллаборационную деятельность и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, а в апреле 2026 года — еще к 15 годам лишения свободы за ряд преступлений против национальной безопасности.
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