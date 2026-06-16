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Новини Розкрадання зерна
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Зрадника Сальдо заочно засудили до 15 років ув’язнення за вивезення 3 тисяч тонн зерна з Херсонщини

Суд заочно засудив Сальдо за вивезення 3 тисяч тонн зерна з Херсонщини

Заочно засуджено так званого "губернатора" Херсонщини Володимира Сальдо, який у 2022 році організував вивезення близько 3 тисяч тонн українського зерна з тимчасово окупованої території.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури засуджено так званого "губернатора" Херсонської області, під керівництвом якого з тимчасово окупованого регіону вивозили українське зерно та видавали його за російське.

Прокурори довели, що у 2022 році засуджений очолив окупаційну адміністрацію Херсонщини. На цій посаді він тиснув на місцевий бізнес, сприяв захопленню підприємств та реалізовував політику рф із привласнення українських активів.

Також читайте: Створив окупаційний батальйон: СБУ повідомила про ще одну підозру зраднику Сальдо

Наказав вивезти зернові культури

У жовтні 2022 року він наказав підлеглим вивезти зернові культури, що зберігалися на ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів" і належали українським підприємцям. Виконуючи цей наказ, представники окупаційної влади разом із військовими рф упродовж жовтня-листопада 2022 року трьома баржами незаконно переправили на лівобережжя Херсонщини близько 3 тис. тонн зерна вартістю майже 15 млн грн.

Суд визнав його винним у відданні наказу про порушення законів та звичаїв війни й призначив покарання — 15 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 438 КК України). Вирок ухвалено заочно. Покарання засуджений відбуватиме після фактичного затримання.

Читайте: До Туреччини рухається чергове російське судно з краденим українським зерном, - ЗМІ

Третій вирок  щодо Сальдо

Це вже третій вирок щодо нього. Раніше суди двічі визнавали його винним у злочинах проти основ національної безпеки України та співпраці з державою-агресором. Зокрема, у листопаді 2023 року його засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду, колабораційну діяльність і виправдовування збройної агресії рф проти України, а у квітні 2026 року - ще до 15 років ув’язнення за низку злочинів проти національної безпеки.

Читайте: Майже 89 тисяч тонн української пшениці: окупанти наростили вивезення зерна через Маріуполь

Автор: 

зерно (3210) вирок (1204) Сальдо Володимир (87)
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Топ коментарі
+5
Думаю, коли він в рф, він не проти навіть щоб ми його тут побили. Всі оці суди до лампочки. Вироком для таких має бути смерть.
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16.06.2026 18:31 Відповісти
+3
Цензор,ви пропустили слог "со" перед сальдо
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16.06.2026 18:26 Відповісти
+2
Не розумію чому такі як Сальдо і Баліцкій досі живі. Саме їх існування доводить імпотентність України. Зрадники бувають різні, але ці двоє заслуговують саме на брутальну і показову смерть. Спецназів різних відомств до війни було аж 57. Там здорові бугаї тренувалися в диверсанти. А як дійшло до справи то вся дежава не здатна знищити двох одіозних зрадників...
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16.06.2026 19:00 Відповісти
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Цензор,ви пропустили слог "со" перед сальдо
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16.06.2026 18:26 Відповісти
Думаю, коли він в рф, він не проти навіть щоб ми його тут побили. Всі оці суди до лампочки. Вироком для таких має бути смерть.
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16.06.2026 18:31 Відповісти
Таке «швидке і НЕВІДВОРОТНЄ» оте заочне судочинство портновських над сосальдом, тільки за 5 років … Дешевше повісити, зрадника ригоАНАЛЬНОГО….
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16.06.2026 18:58 Відповісти
цє як в анекдоті :" пускай оні , меня дажє бьют , когда меня нет дома" Договлняк чистої води , ойго і Балецького давно треба було до ківи і кабздона відправити
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16.06.2026 20:07 Відповісти
договорняк
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16.06.2026 20:09 Відповісти
в міжнародний розшук же подали ? ..звісно ні ..

просто попіаритись по Zельоному

Zаочне Zельоне Кривосуддя
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16.06.2026 18:57 Відповісти
Не розумію чому такі як Сальдо і Баліцкій досі живі. Саме їх існування доводить імпотентність України. Зрадники бувають різні, але ці двоє заслуговують саме на брутальну і показову смерть. Спецназів різних відомств до війни було аж 57. Там здорові бугаї тренувалися в диверсанти. А як дійшло до справи то вся дежава не здатна знищити двох одіозних зрадників...
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16.06.2026 19:00 Відповісти
3 тисячі тон зерна це рівно один волгобалт річка-море. Хіба там тільки один раз вантажились подібні корита?
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16.06.2026 19:27 Відповісти
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16.06.2026 20:20 Відповісти
Того ублюдка давно пора помножити на нуль. І не за продане зерно, а за активну колаборацію з ворогом - за державну зраду.
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16.06.2026 21:08 Відповісти
 
 