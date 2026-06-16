Зрадника Сальдо заочно засудили до 15 років ув’язнення за вивезення 3 тисяч тонн зерна з Херсонщини

Заочно засуджено так званого "губернатора" Херсонщини Володимира Сальдо, який у 2022 році організував вивезення близько 3 тисяч тонн українського зерна з тимчасово окупованої території.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури засуджено так званого "губернатора" Херсонської області, під керівництвом якого з тимчасово окупованого регіону вивозили українське зерно та видавали його за російське.



Прокурори довели, що у 2022 році засуджений очолив окупаційну адміністрацію Херсонщини. На цій посаді він тиснув на місцевий бізнес, сприяв захопленню підприємств та реалізовував політику рф із привласнення українських активів.

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Наказав вивезти зернові культури

У жовтні 2022 року він наказав підлеглим вивезти зернові культури, що зберігалися на ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів" і належали українським підприємцям. Виконуючи цей наказ, представники окупаційної влади разом із військовими рф упродовж жовтня-листопада 2022 року трьома баржами незаконно переправили на лівобережжя Херсонщини близько 3 тис. тонн зерна вартістю майже 15 млн грн.



Суд визнав його винним у відданні наказу про порушення законів та звичаїв війни й призначив покарання — 15 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 438 КК України). Вирок ухвалено заочно. Покарання засуджений відбуватиме після фактичного затримання.

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Третій вирок щодо Сальдо

Це вже третій вирок щодо нього. Раніше суди двічі визнавали його винним у злочинах проти основ національної безпеки України та співпраці з державою-агресором. Зокрема, у листопаді 2023 року його засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду, колабораційну діяльність і виправдовування збройної агресії рф проти України, а у квітні 2026 року - ще до 15 років ув’язнення за низку злочинів проти національної безпеки.

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