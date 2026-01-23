Створив окупаційний батальйон: СБУ повідомила про ще одну підозру зраднику Сальдо

Так званому "голові" окупаційної адміністрації Херсонщини Володимиру Сальдо повідомили про ще одну підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Подробиці

За даними слідства, Сальдо організував створення так званого "добровольчого батальйону" на підтримку РФ.

"Для цього він ще у серпні 2023 року підписав "розпорядження", яким передбачено фінансування окупаційного формування та розквартирування його учасників у будівлях захоплених оздоровчих установ.

Згодом Сальдо ініціював проведення рекрутингової інформкампанії до новоствореного угруповання через підконтрольні рф медійні ресурси", - йдеться в повідомленні.

Також у своєму Telegram-каналі зрадник закликав місцевих жителів вступати до батальйону.

"Після формування командного складу ворожого підрозділу його передали під командування Південного військового округу країни-агресора для участі у бойових діях проти Сил оборони.

Також зрадник брав активну участь в організації закупівлі військового спорядження, провізії, медпрепаратів і техніки для потреб окупаційного батальйону", - розповіли в СБУ.

Сальдо заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Також заочну підозру за держзраду та колабораційну діяльність отримали одинадцять представників командування ворожого угруповання.

Що передувало?

Нагадаємо, Сальдо з 2002 до 2012 року обіймав посаду міського голови Херсона. У 2012 році його обрали народним депутатом України від "Партії регіонів". Був заступником голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. 2014 року Сальдо голосував за так звані закони 16 січня, які стали реакцією тодішньої влади на протести громадян.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сальдо перейшов на бік окупантів. 26 квітня 2022 року в тимчасово окупованому на той час Херсоні російські війська "призначили" нових керівників-колаборантів: "голову обласної адміністрації" Володимира Сальдо та "голову міської адміністрації" Олександра Кобця.

25 серпня 2023 року Мінекономіки повідомило, що основні активи проросійського колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки було стягнуто в дохід держави. За рішенням суду Уряд прийняв рішення передати майно родини зрадника в управління Фонду державного майна України.

8 листопада 2023 року суд виніс вирок так званому "голові військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Володимиру Сальдо. Його визнано винним у державній зраді.

