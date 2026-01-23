Создал оккупационный батальон: СБУ сообщила о еще одном подозрении предателю Сальдо

Так называемому "главе" оккупационной администрации Херсонской области Владимиру Сальдо сообщили о еще одном подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подробности

По данным следствия, Сальдо организовал создание так называемого "добровольческого батальона" в поддержку РФ.

"Для этого он еще в августе 2023 года подписал "распоряжение", которым предусмотрено финансирование оккупационного формирования и расквартирование его участников в зданиях захваченных оздоровительных учреждений.

Впоследствии Сальдо инициировал проведение рекрутинговой информкампании в новосозданную группировку через подконтрольные РФ медийные ресурсы", - говорится в сообщении.

Также в своем Telegram-канале предатель призвал местных жителей вступать в батальон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд госимущества продал предприятие в Житомирской области, принадлежавшее предателю Сальдо

"После формирования командного состава вражеского подразделения его передали под командование Южного военного округа страны-агрессора для участия в боевых действиях против Сил обороны.

Также предатель принимал активное участие в организации закупки военного снаряжения, провизии, медпрепаратов и техники для нужд оккупационного батальона", - рассказали в СБУ.

Сальдо заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Также заочное подозрение в государственной измене и коллаборационной деятельности получили одиннадцать представителей командования вражеской группировки.

Читайте: Оккупационные власти в Херсонской области хотят передать Беларуси часть Азовского побережья, - ЦНС

Что предшествовало?

Напомним, Сальдо с 2002 по 2012 год занимал должность городского головы Херсона. В 2012 году его избрали народным депутатом Украины от "Партии регионов". Был заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики. В 2014 году Сальдо голосовал за так называемые законы 16 января, которые стали реакцией тогдашней власти на протесты граждан.

После начала полномасштабного вторжения России Сальдо перешел на сторону оккупантов. 26 апреля 2022 года во временно оккупированном на тот момент Херсоне российские войска "назначили" новых руководителей-коллаборационистов: "главу областной администрации" Владимира Сальдо и "главу городской администрации" Александра Кобца.

25 августа 2023 года Минэкономики сообщило, что основные активы пророссийского коллаборациониста Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери были конфискованы в пользу государства. По решению суда правительство приняло решение передать имущество семьи предателя в управление Фонда государственного имущества Украины.

8 ноября 2023 года суд вынес приговор так называемому "главе военно-гражданской администрации Херсонской области" Владимиру Сальдо. Он признан виновным в государственной измене.

Читайте также: Подполье выяснило, по какой схеме предатель Сальдо продает украденное зерно, - Центр нацсопротивления