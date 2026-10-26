Депортація українських дітей: СБУ повідомила про нову підозру зраднику Сальдо та двом його спільникам

Служба безпеки задокументувала нові злочини зрадника Володимира Сальдо - так званого "очільника" окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонщини. Він та двоє його спільників причетні до незаконного переміщення українських дітей після захоплення обласного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Як відбувалося примусове вивезення учнів

Як з’ясувало розслідування, 7 жовтня 2022 року фігуранти організували незаконне вивезення учнів Херсонського професійного суднобудівного ліцею до так званих "санаторіїв" у тимчасово окупованому Криму.

Встановлено, що вихованців навчального закладу спочатку доправляли автобусами до річкового порту, а звідти - катерами на лівобережжя, де на них чекав додатковий транспорт із маршрутом на півострів.

Щоб організувати незаконне вивезення, Сальдо залучив Віктора Логінова - колишнього військовослужбовця армії РФ, який на момент вчинення злочину обіймав "посаду заступника директора ліцею".

За даними слідства, для маскування незаконного переміщення дітей він особисто вносив фіктивні дані до облікової документації навчального закладу.

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Другий спільник - Микола Долженко - викладач захопленого на той час ліцею, супроводжував учнів протягом усього маршруту до Криму.

Такими діями фігуранти порушили статтю 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє примусове переселення осіб під захистом з окупованої території.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Сальдо і двом його поплічникам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

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Попередні вироки та деталі розслідувань щодо Сальдо

Оскільки зловмисники переховуються на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

СБУ нагадує, що в іншому кримінальному провадженні за матеріалами СБУ гауляйтера Херсонщини Сальдо заочно засуджено до 15 років тюрми.