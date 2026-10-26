12 років тюрми отримав колаборант, який брав участь у репресіях проти українців на ТОТ Запоріжжя

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один колаборант, який входив до окупаційного "МВС РФ" на тимчасово захопленій території Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Подробиці

Співробітники СБУ затримали його в лютому 2024 року у Львові, куди він приховано прибув до родичів, щоб звідти втекти до Євросоюзу.

Як з’ясувало розслідування, засудженим є мешканець Василівського району Запоріжжя, який у червні 2022 року вступив до створеного рашистами місцевого підрозділу "поліції РФ".

Там його призначили "дільничним відділу у справах неповнолітніх". Перебуваючи на "посаді", колаборант брав участь у викраденнях та переслідуванні мешканців громади.

Злочинні дії відбувалися під виглядом проведення "обшуків" або інших "слідчих дій" у межах сфабрикованих ворогом кримінальних справ.

Насамперед жертвами таких рейдів були громадяни України, які чинили спротив окупаційній адміністрації РФ.

Крім цього, зловмисник охороняв окупаційні "виборчкоми" під час проведення псевдореферендуму РФ щодо "приєднання" регіону до складу країни-агресора.

Згодом він прибув на підконтрольну Україні територію, щоб підготуватись до втечі в одну з європейських країн, де він сподівався уникнути правосуддя.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, ворожого поплічника визнано винним у колабораційній діяльності.

Суд призначив йому 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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