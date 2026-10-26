За $15 000 изготавливал поддельные документы: на Волыни разоблачили организатора схемы побега за границу. ФОТОрепортаж
На Волыни оперативники Волынского пограничного отряда пресекли противоправную деятельность 48-летнего жителя Луцкого района, которого подозревают в организации незаконной переправки людей в страны Европейского Союза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
По данным следствия, злоумышленник брал с "клиентов" 15 тысяч долларов США за изготовление и предоставление пакета поддельных документов для выезда в Республику Польша. Правоохранители задержали мужчину "на горячем" во время получения денег.
В ходе обысков у фигуранта изъяли мобильный телефон и деньги, полученные за противоправные услуги.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и возможных сообщников.
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