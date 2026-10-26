Сибига встретится 27 октября с главами МИД Финляндии и Норвегии: обсудят поддержку Украины и давление на РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 27 октября посетит Хельсинки, где проведет переговоры с главами МИД Финляндии Элиной Валтонен и Норвегии Эспеном Бартом Эйде. Стороны обсудят поддержку Украины, перспективы завершения войны и усиление международного давления на Россию.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Финляндии, передает Цензор.НЕТ.

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В ходе двусторонней встречи Сибига и Валтонен обсудят украинско-финские отношения, дальнейшую помощь Украине и ее путь к членству в Европейском Союзе.

Глава финского МИД подчеркнула, что поддержка Украины напрямую связана с безопасностью европейских государств.

"Борьба Украины против агрессивной войны России - это борьба за безопасность всей Европы. Мы только что существенно увеличили нашу поддержку Украине, которая готовится к тяжелой зиме", - заявила Валтонен.

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Она также отметила, что укреплению отношений между Украиной и Финляндией способствует сотрудничество предприятий обеих стран.

В ходе трехсторонних переговоров с участием главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде министры рассмотрят ситуацию вокруг мирного процесса и завершения российско-украинской войны.

Особое внимание будет уделено продолжению международного давления на Россию и дальнейшей поддержке Украины.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств примут участие в заседании Совета министров северных стран, которое состоится в Хельсинки.

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