Сибіга зустрінеться 27 жовтня з главами МЗС Фінляндії та Норвегії: обговорять підтримку України й тиск на РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 27 жовтня відвідає Гельсінкі, де проведе переговори з очільниками МЗС Фінляндії Еліною Валтонен та Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Сторони обговорять підтримку України, перспективи завершення війни та посилення міжнародного тиску на Росію.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час двосторонньої зустрічі Сибіга та Валтонен обговорять українсько-фінські відносини, подальшу допомогу Україні та її шлях до членства в Європейському Союзі.

Глава фінського МЗС наголосила, що підтримка України безпосередньо пов'язана з безпекою європейських держав.

"Боротьба України проти агресивної війни Росії – це боротьба за безпеку всієї Європи. Ми щойно суттєво збільшили нашу підтримку Україні, яка готується до важкої зими", – заявила Валтонен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до різних форматів припинення вогню, але потрібен тиск на Москву, - Сибіга

Вона також зазначила, що зміцненню відносин між Україною та Фінляндією сприяє співпраця підприємств обох країн.

Під час тристоронніх переговорів за участю глави МЗС Норвегії Еспена Барта Ейде міністри розглянуть ситуацію навколо мирного процесу та завершення російсько-української війни.

Окрему увагу приділять продовженню міжнародного тиску на Росію та подальшій підтримці України.

Крім того, очільники зовнішньополітичних відомств візьмуть участь у засіданні Ради міністрів північних країн, яке відбудеться в Гельсінкі.

Також читайте: Демократи й республіканці США посилили підтримку України, - Зеленський