Демократи й республіканці США посилили підтримку України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що двопартійна підтримка України у США серед демократів і республіканців зараз є найсильнішою за останні півтора року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів в інтерв’ю ТСН.Тиждень.

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Зеленський: підтримка України зростає серед обох партій США

За словами президента, американські політики дедалі краще розуміють, наскільки несправедливою є ситуація, у якій опинилася Україна. Він зазначив, що під час публічних і непублічних розмов із представниками США порушував питання дій, які впливають на здатність України захищатися.

Зеленський наголосив, що ці питання стосуються передусім життя людей і можливостей країни протистояти російській агресії, а не фінансів чи політики.

"Двопартійна підтримка України зараз сильніша, ніж була останні півтора року. Тому що всі відчули: те, що відбувається, — і від моїх діалогів з ними, публічними і непублічними, — що це несправедливо", — сказав президент.

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Розвідка та Starlink — серед питань обороноздатності України

Глава держави зазначив, що важливими для захисту України є різні можливості, зокрема розвідувальна підтримка та використання Starlink.

За словами Зеленського, американські політики усвідомили, що ці питання безпосередньо впливають на здатність України захищатися.

Президент подякував представникам обох політичних сил США за підтримку України.

"І в нас підтримка велика і серед демократів, і серед республіканців. Я їм вдячний за це", — наголосив Зеленський.