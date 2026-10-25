Зеленський анонсував зустріч України, США, ЄС і НАТО у Брюсселі наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня у Брюсселі планують провести безпекову зустріч за участю представників України, США, ЄС та НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів в інтерв’ю ТСН.Тиждень.

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Брюссель готується до переговорів про завершення війни

За словами Зеленського, у зустрічі мають взяти участь представники США та України, керівництво Європейського Союзу, а також генеральний секретар НАТО.

Під час переговорів планують обговорити питання безпеки, гарантії для України та ініціативи щодо завершення війни.

Президент пояснив, що минулого вівторка в Осло відбулися його переговори зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом. У зустрічі також брали участь президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Крім того, в Осло відбулися переговори у ширшому складі. До них долучилися радники з питань безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Італії, а також керівник кабінету президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт.

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Після переговорів Віткоффа з Путіним хочуть обговорити гарантії безпеки

Зеленський зазначив, що європейські партнери отримали від Віткоффа інформацію про його переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Після цього вони вирішили організувати ширшу зустріч у Брюсселі.

За словами президента, партнери хочуть не лише отримати коротку інформацію про переговори, а й детально обговорити безпекові питання.

"Зараз вони хочуть вже не бріф, а широко говорити про безпеку, про гарантії, про ЄС і хочуть зустріч на цьому тижні вже в Брюсселі — американці, Україна, ЄС на рівні президента і НАТО, на рівні генсека", — повідомив Зеленський.

Президент додав, що поки не знає, чи долучаться до зустрічі інші учасники. За його словами, переговори планують провести у вівторок або середу.