Зеленский анонсировал встречу Украины, США, ЕС и НАТО в Брюсселе на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе в Брюсселе планируется провести встречу по вопросам безопасности с участием представителей Украины, США, ЕС и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в интервью ТСН.Тиждень.

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Брюссель готовится к переговорам о прекращении войны

По словам Зеленского, во встрече должны принять участие представители США и Украины, руководство Европейского Союза, а также генеральный секретарь НАТО.

В ходе переговоров планируется обсудить вопросы безопасности, гарантии для Украины и инициативы по прекращению войны.

Президент пояснил, что в минувший вторник в Осло состоялись его переговоры со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. Во встрече также принимали участие президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Кроме того, в Осло состоялись переговоры в более широком составе. К ним присоединились советники по вопросам безопасности лидеров Великобритании, Франции и Италии, а также руководитель аппарата председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт.

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После переговоров Уиткоффа с Путиным хотят обсудить гарантии безопасности

Зеленский отметил, что европейские партнеры получили от Уиткоффа информацию о его переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. После этого они решили организовать более широкую встречу в Брюсселе.

По словам президента, партнеры хотят не только получить краткую информацию о переговорах, но и подробно обсудить вопросы безопасности.

"Сейчас они хотят уже не брифинг, а широко обсудить вопросы безопасности, гарантии, ЕС и хотят провести встречу на этой неделе в Брюсселе - американцы, Украина, ЕС на уровне президентов и НАТО на уровне генерального секретаря", - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что пока не знает, присоединятся ли к встрече другие участники. По его словам, переговоры планируется провести во вторник или среду.