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Новости Гарантии безопасности для Украины Сокращение численности СО после войні не будет
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Зеленский: Ограничение нашей армии и нейтралитет Украины не обсуждаются

Зеленский о гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины не могут быть продиктованы российской стороной. Украина не согласится на ограничение численности своей армии и нейтральный статус.

Об этом глава государства заявил в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур, сообщает Цензор.НЕТ.

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Никаких уступок в отношении армии и статуса

"Наши гарантии безопасности - это наши гарантии безопасности, они не могут быть продиктованы российской стороной. Ограничение нашей армии и нейтралитет Украины не обсуждаются. Вопрос территории - это красная линия, которая может обсуждаться исключительно на уровне лидеров. Американцы давно поднимают вопрос об обмене территориями, они называют это land swaps. Есть и другие форматы и предложения для общения", - сказал президент.

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Красные линии и обмен территориями

Зеленский подчеркнул, что "все должны понимать: во-первых – мы ничего ни на что не меняем".

"Мы готовы к обсуждению. Если речь идет о территориальном вопросе, то на уровне лидеров. Другие вопросы – на уровне технических групп. Итак, в ноябре можно все это обсуждать", – сказал он.

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Зеленский Владимир (26302) нейтралитет (34) ВСУ (8561)
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Топ комментарии
+10
Зеля торгується за посаду і награбоване
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25.10.2026 21:05 Ответить
+7
До кордонів 91 року? Квартал з вами воює? Кошовий в якому окопі? Без балістики нічого не навоюєш.
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25.10.2026 21:11 Ответить
+5
Якщо тріда китай росія США знайдуть спільну мову 🤬. То червоні лінії нажаль у Зеленського стануть корочиневими. 😿
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25.10.2026 21:08 Ответить

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