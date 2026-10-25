Зеленский: Ограничение нашей армии и нейтралитет Украины не обсуждаются
Президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины не могут быть продиктованы российской стороной. Украина не согласится на ограничение численности своей армии и нейтральный статус.
Об этом глава государства заявил в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур, сообщает Цензор.НЕТ.
Никаких уступок в отношении армии и статуса
"Наши гарантии безопасности - это наши гарантии безопасности, они не могут быть продиктованы российской стороной. Ограничение нашей армии и нейтралитет Украины не обсуждаются. Вопрос территории - это красная линия, которая может обсуждаться исключительно на уровне лидеров. Американцы давно поднимают вопрос об обмене территориями, они называют это land swaps. Есть и другие форматы и предложения для общения", - сказал президент.
Красные линии и обмен территориями
Зеленский подчеркнул, что "все должны понимать: во-первых – мы ничего ни на что не меняем".
"Мы готовы к обсуждению. Если речь идет о территориальном вопросе, то на уровне лидеров. Другие вопросы – на уровне технических групп. Итак, в ноябре можно все это обсуждать", – сказал он.
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