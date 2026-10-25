Зеленський: Обмеження нашої армії і нейтральність України не обговорюються

Президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України не можуть бути продиктовані російською стороною. Україна не погодиться на обмеження чисельності своєї армії та нейтральний статус.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Жодних поступок щодо армії та статусу

"Наші гарантії безпеки – це наші гарантії безпеки, вони не можуть бути надиктовані російською стороною. Обмеження нашої армії і нейтральність України не обговорюються. Питання території – це червона лінія, яка може обговорюватися виключно на рівні лідерів. Американці давно піднімають питання щодо обміну територіями, вони це називають land swaps. Є й інші формати і пропозиції для спілкування", - сказав президент.



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Червоні лінії та обмін територіями

Зеленський наголосив, що "всі повинні розуміти: перше – ми нічого ні на що не міняємо".

"Ми готові до обговорення. Якщо територіальне питання, то на рівні лідерів. Інші питання – на рівні технічних груп. Отже, у листопаді можна все це обговорювати", - сказав він.

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