Демократы и республиканцы США усилили поддержку Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двухпартийная поддержка Украины в США со стороны демократов и республиканцев сейчас является самой сильной за последние полтора года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в интервью ТСН.Тиждень.

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Зеленский: поддержка Украины растет среди обеих партий США

По словам президента, американские политики все лучше понимают, насколько несправедливой является ситуация, в которой оказалась Украина. Он отметил, что во время публичных и непубличных бесед с представителями США поднимал вопросы о мерах, которые влияют на способность Украины защищаться.

Зеленский подчеркнул, что эти вопросы касаются прежде всего жизни людей и возможностей страны противостоять российской агрессии, а не финансов или политики.

"Двухпартийная поддержка Украины сейчас сильнее, чем была последние полтора года. Потому что все почувствовали: то, что происходит, - и из моих диалогов с ними, публичных и непубличных, - что это несправедливо", - сказал президент.

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Разведка и Starlink - среди вопросов обороноспособности Украины

Глава государства отметил, что важными для защиты Украины являются различные возможности, в частности разведывательная поддержка и использование Starlink.

По словам Зеленского, американские политики осознали, что эти вопросы напрямую влияют на способность Украины защищаться.

Президент поблагодарил представителей обеих политических сил США за поддержку Украины.

"И у нас большая поддержка как среди демократов, так и среди республиканцев. Я им благодарен за это", - подчеркнул Зеленский.