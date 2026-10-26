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Новости Взятки в судах
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За взятку в размере 4 тыс. долларов бывшую судью в Харькове приговорили к 8 годам лишения свободы

В Харькове бывшая судья получила 8 лет тюрьмы за получение взятки

26 октября 2026 года Высший антикоррупционный суд приговорил бывшую заместительницу председателя Дзержинского районного суда Харькова к восьми годам лишения свободы за получение взятки в размере 4 тысяч долларов. За эти деньги она должна была вынести решение о возврате обвиняемому более 30 тысяч долларов, изъятых в ходе расследования.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, в мае 2020 года судью уличили в получении неправомерной выгоды за принятие решения о возврате средств, изъятых в рамках уголовного производства.

Коллегия судей ВАКС признала ее виновной по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере.

Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего осужденной имущества. Кроме того, ей запретили занимать должности в судебных и правоохранительных органах в течение трех лет.

После оглашения приговора суд изменил меру пресечения с залога на содержание под стражей. Бывшую судью взяли под стражу непосредственно в зале суда до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения. Если апелляция не будет подана, по истечении этого срока он вступит в законную силу.

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Автор: 

взятка (6410) заключение (184) конфискация (640) судья (2748) Харьков (8316) САП (2552) Антикоррупционный суд (1542) Харьковская область (3352) Харьковский район (1155)
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