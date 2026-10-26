У Харкові екссуддя отримала 8 років ув’язнення за одержання хабаря у $4 тис.

Вищий антикорупційний суд 26 жовтня 2026 року засудив колишню заступницю голови Дзержинського районного суду Харкова до восьми років позбавлення волі за одержання 4 тисяч доларів хабаря. За ці гроші вона мала ухвалити рішення про повернення обвинуваченому понад 30 тисяч доларів, вилучених під час розслідування.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, у травні 2020 року суддю викрили на одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення про повернення коштів, вилучених у межах кримінального провадження.

Колегія суддів ВАКС визнала її винуватою за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі.

Суд призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього належного засудженій майна. Крім того, їй заборонили обіймати посади в судових та правоохоронних органах протягом трьох років.

Після оголошення вироку суд змінив запобіжний захід із застави на тримання під вартою. Колишню суддю взяли під варту безпосередньо в залі суду до набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня проголошення. Якщо апеляцію не подадуть, після закінчення цього строку він набере законної сили.

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