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Новости Антиукраинские заявления в Словакии
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Глава МИД Словакии Бланар встретился с Лавровым в Москве: "С РФ мы должны поддерживать диалог"

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и Сергей Лавров
Фото: Юрай Бланар та Сергій Лавров / Juraj Blanár

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар прибыл 26 октября в Москву на заседание российско-словацкой межправительственной комиссии и провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом словацкий министр сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Детали встречи

Бланар, комментируя свою встречу с Лавровым, подчеркнул, что словацко-российские отношения были и останутся "прагматичными и конструктивными", а сотрудничество между государствами будет продолжаться в тех сферах, которые не подпадают под санкции ЕС.

"С Россией мы должны общаться и поддерживать диалог, нравится это крикунам из оппозиции или нет, ведь словацкие интересы должны быть и в их интересах — разве что они хотели бы, чтобы граждане жили в Словакии без суверенитета, в экономически слабой стране, с ценами на нефть, газ или электроэнергию, которые граждане вообще не смогут себе позволить", — подчеркнул словацкий министр.

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Бланар отметил, что будет обсуждать с Лавровым двусторонние отношения, экономическое и энергетическое сотрудничество, а также войну РФ против Украины и усилия по ее скорейшему прекращению.

О комиссии

  • Межправительственная комиссия Словакии и России, которая не функционировала после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, возобновила свою работу. Заседание состоится 26 октября в Москве.

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Автор: 

Лавров Сергей (2221) россия (90099) Словакия (1225)
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