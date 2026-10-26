Глава МЗС Словаччини Бланар зустрівся з Лавровим у Москві: "Із РФ мусимо підтримувати діалог"

Фото: Юрай Бланар та Сергій Лавров / Juraj Blanár

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар прибув 26 жовтня до Москви на засідання російсько-словацької міжурядової комісії та провів зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це словацький міністр повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі зустрічі

Бланар, коментуючи свою зустріч з Лавровим, наголосив, що словацько-російські відносини були й залишатимуться "прагматичними та конструктивними", а співпраця між державами триватиме у тих сферах, які не підпадають під санкції ЄС.

"З Росією ми мусимо спілкуватися та підтримувати діалог, подобається це крикунам з опозиції чи ні, адже словацькі інтереси мають бути й у їхніх інтересах – хіба що вони хотіли б, щоб громадяни жили у Словаччині без суверенітету, економічно слабкій країні, з цінами на нафту, газ чи електроенергію, які громадяни взагалі не зможуть собі дозволити", — наголосив словацький міністр.

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Бланар зазначив, що обговорюватиме з Лавровим двосторонні відносини, економічне та енергетичне співробітництво, а також війну РФ проти України та зусилля щодо якнайшвидшого її припинення.

Про комісію

Міжурядова комісія Словаччини та Росії, яка не функціонувала після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, відновила свою роботу. Засідання відбудеться 26 жовтня у Москві.

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