РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12823 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
623 1

Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена тревога (обновлено)

Атака беспилотников

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БПЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских БПЛА

В 19:28 - реактивный БПЛА из Брянской области - на север Черниговщины.

В 19:44 - реактивный БпЛА восточнее Кривого Рога курс северный.

В 19:44 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожскую область.

В 19:45 - реактивный БпЛА мимо Хотина западным курсом.

Находитесь в безопасных местах!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 10-й бригады "Эдельвейс" уничтожили российский "Шахед" дроном-перехватчиком. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (5897) обстрел (36312) Шахед (2619)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 