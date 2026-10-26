Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена тревога (обновлено)
Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БПЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских БПЛА
В 19:28 - реактивный БПЛА из Брянской области - на север Черниговщины.
В 19:44 - реактивный БпЛА восточнее Кривого Рога курс северный.
В 19:44 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожскую область.
В 19:45 - реактивный БпЛА мимо Хотина западным курсом.
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