Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено тривогу (оновлено)

Російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 19:28 - Реактивний БпЛА з Брянської області - на північ Чернігівщини.

О 19:44 - Реактивний БпЛА східніше Кривого Рогу курс північний.

О 19:44 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

О 19:45 - Реактивний БпЛА повз/на Хотин західним курсом.

Перебувайте у безпечних місцях!

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