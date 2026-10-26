Воїни 10-ї бригади "Едельвейс" знищили російський "Шахед" дроном-перехоплювачем. ВIДЕО
Воїни зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили російський ударний безпілотник типу "Шахед" за допомогою українського дрона-перехоплювача. Момент ураження ворожої цілі вдалося зафіксувати одразу з двох ракурсів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на початку відео показано кадри з камери українського безпілотника-перехоплювача STING, який наближається до російського "Шахеда".
Далі зображення змінюється на запис з іншого українського безпілотника, який спостерігає за повітряною ціллю збоку.
На тлі густих хмар видно російський ударний дрон. Після ураження ворожого безпілотника відбувається вибух, з'являється яскравий спалах, а пошкоджений "Шахед" починає падати, залишаючи за собою вогняно-димний слід.
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