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Новини Знищення російських безпілотників
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Воїни 10-ї бригади "Едельвейс" знищили російський "Шахед" дроном-перехоплювачем. ВIДЕО

Воїни зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили російський ударний безпілотник типу "Шахед" за допомогою українського дрона-перехоплювача. Момент ураження ворожої цілі вдалося зафіксувати одразу з двох ракурсів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на початку відео показано кадри з камери українського безпілотника-перехоплювача STING, який наближається до російського "Шахеда".

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Далі зображення змінюється на запис з іншого українського безпілотника, який спостерігає за повітряною ціллю збоку.

На тлі густих хмар видно російський ударний дрон. Після ураження ворожого безпілотника відбувається вибух, з'являється яскравий спалах, а пошкоджений "Шахед" починає падати, залишаючи за собою вогняно-димний слід.

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10 окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс (218) перехоплення (409) Шахед (2626)
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