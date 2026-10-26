Український МіГ-29 збив російський "Шахед" ракетою Р-73 та різким маневром ухилився від уламків знищеного дрона. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис бойової роботи українського винищувача МіГ-29, який перехопив та знищив російський ударний безпілотник типу "Шахед". Для ураження повітряної цілі пілот застосував керовану ракету класу "повітря-повітря" малої дальності Р-73.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі тривалістю близько 19 секунд видно, як український винищувач здійснює політ на значній висоті. Камера фіксує передню частину літака та повітряний простір попереду.

За кілька секунд пілот здійснює пуск ракети Р-73, яка стрімко прямує до російського безпілотника, залишаючи за собою білий димовий слід.

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Невдовзі в небі спалахує яскравий вибух. На місці ураження "Шахеда" утворюється хмара диму, а уламки знищеної цілі починають падати.

Одразу після вибуху український льотчик виконує різкий маневр, відвертаючи винищувач від місця детонації.

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На кадрах видно, як літак крениться, а хмара диму від знищеного безпілотника залишається збоку від траєкторії польоту.

Такий маневр дозволяє пілоту уникнути небезпечного зближення з уламками повітряної цілі, які після вибуху можуть становити загрозу для літака.

Р-73 є керованою ракетою класу "повітря-повітря" малої дальності з інфрачервоною головкою самонаведення. Вона призначена для ураження повітряних цілей та входить до номенклатури озброєння винищувачів МіГ-29.

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