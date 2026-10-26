Украинский МиГ-29 сбил российский "Шахед" ракетой Р-73 и резким маневром уклонился от обломков уничтоженного дрона
В сети опубликовали видеозапись боевого вылета украинского истребителя МиГ-29, который перехватил и уничтожил российский ударный беспилотник типа "Шахед". Для поражения воздушной цели пилот применил управляемую ракету класса "воздух-воздух" малой дальности Р-73.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи продолжительностью около 19 секунд видно, как украинский истребитель летит на значительной высоте. Камера фиксирует переднюю часть самолета и воздушное пространство впереди.
Через несколько секунд пилот производит пуск ракеты Р-73, которая стремительно направляется к российскому беспилотнику, оставляя за собой белый дымовой след.
Вскоре в небе вспыхивает яркий взрыв. На месте поражения "Шахеда" образуется облако дыма, а обломки уничтоженной цели начинают падать.
Сразу после взрыва украинский пилот выполняет резкий маневр, отводя истребитель от места детонации.
На кадрах видно, как самолет кренится, а облако дыма от уничтоженного беспилотника остается сбоку от траектории полета.
Такой маневр позволяет пилоту избежать опасного сближения с обломками воздушной цели, которые после взрыва могут представлять угрозу для самолета.
Р-73 — это управляемая ракета класса "воздух-воздух" малой дальности с инфракрасной головкой самонаведения. Она предназначена для поражения воздушных целей и входит в номенклатуру вооружения истребителей МиГ-29.
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