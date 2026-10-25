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Нацгвардейцы 32-го Волынского батальона сбили реактивную "Герань-5" дроном-перехватчиком STING. ВИДЕО

Операторы дронов 32-го Волынского отдельного батальона Национальной гвардии Украины сбили российский реактивный беспилотник "Герань-5".

Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата вражеской цели украинские пилоты применили дрон-перехватчик STING, разработанный командой "Дикие Шершни".

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В результате точного попадания в корпус российской "Герани-5" вражеский беспилотник был уничтожен в воздухе.

Кадры успешного перехвата обнародовали "Дикие Шершни", отметив, что ранее такие цели уже сбивали с помощью новых дронов-перехватчиков STING S.

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армия РФ (24537) ВСУ (8561) дроны (8450) Дикие шершни (314) перехватчик (216)
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