Нацгвардейцы 32-го Волынского батальона сбили реактивную "Герань-5" дроном-перехватчиком STING. ВИДЕО
Операторы дронов 32-го Волынского отдельного батальона Национальной гвардии Украины сбили российский реактивный беспилотник "Герань-5".
Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата вражеской цели украинские пилоты применили дрон-перехватчик STING, разработанный командой "Дикие Шершни".
В результате точного попадания в корпус российской "Герани-5" вражеский беспилотник был уничтожен в воздухе.
Кадры успешного перехвата обнародовали "Дикие Шершни", отметив, что ранее такие цели уже сбивали с помощью новых дронов-перехватчиков STING S.
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