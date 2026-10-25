Нацгвардійці 32-го Волинського батальйону збили реактивну "Герань-5" дроном-перехоплювачем STING. ВIДЕО

Індустрія дронів

Оператори дронів 32-го Волинського окремого батальйону Національної гвардії України збили російський реактивний безпілотник "Герань-5".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення ворожої цілі українські пілоти застосували дрон-перехоплювач STING, розроблений командою "Дикі Шершні".

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Унаслідок точного влучання в корпус російської "Герані-5" ворожий безпілотник було знищено в повітрі.

Кадри успішного перехоплення оприлюднили "Дикі Шершні", зазначивши, що раніше такі цілі вже збивали за допомогою нових дронів-перехоплювачів STING S.

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