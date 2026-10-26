Воины 10-й бригады "Эдельвейс" уничтожили российский "шахед" с помощью дрона-перехватчика. ВИДЕО
Военнослужащие зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" уничтожили российский ударный беспилотник типа "шахед" с помощью украинского дрона-перехватчика. Момент поражения вражеской цели удалось зафиксировать сразу с двух ракурсов.
Как сообщает Цензор.НЕТ,в начале видео показаны кадры с камеры украинского дрона-перехватчика STING, который приближается к российскому "шахеду".
Далее изображение сменяется записью с другого украинского беспилотника, который наблюдает за воздушной целью сбоку.
На фоне густых облаков виден российский ударный дрон. После поражения вражеского беспилотника происходит взрыв, появляется яркая вспышка, а поврежденный "шахед" начинает падать, оставляя за собой огненно-дымный след.
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