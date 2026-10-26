Россия может напасть на страны НАТО до 2030 года, — министр обороны Великобритании

К 2030 году Россия может подготовиться к нападению на страны НАТО, нарастив военную мощь и производство вооружений. У Великобритании есть чуть более 1000 дней, чтобы вместе с союзниками подготовиться к возможному вооружённому столкновению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в колонке для издания The Telegraph.

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Великобритания готовится к возможному столкновению: почему времени остается мало

По словам Стритинга, его главная задача на этом посту — подготовить британскую армию к победе в случае войны. Усиление обороны должно сдержать возможного противника, но страна должна быть готова и к прямому военному столкновению, если сдерживание не сработает.

В действующей оборонной стратегии Великобритании Россия определена как непосредственная угроза национальной безопасности.

Министр подчеркнул, что опасность не ограничивается полномасштабной войной. Великобритания также может столкнуться с диверсиями, терроризмом и другими враждебными действиями.

Стритинг призвал укреплять обороноспособность страны и углублять сотрудничество с НАТО и США. По его мнению, Великобритания должна быть готова защищаться, если военное сдерживание России не даст результата.

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Запас продуктов на три дня и новые заводы: как Великобритания укрепляет оборону

Заявление министра прозвучало через два дня после начала правительственной кампании Be Ready, призывающей граждан готовиться к возможным кризисам.

Британцам рекомендуют иметь дома запас воды и продуктов как минимум на три дня. Также советуют подготовить фонари, батарейки, радиоприемники и наличные деньги на случай перебоев с электроэнергией, связью и платежными системами.

Стритинг также раскритиковал предыдущее правительство консерваторов. По его словам, за этот период численность британской армии сократилась до самого низкого уровня со времен наполеоновских войн.

Министр призвал восстанавливать оборонную промышленность, ускорять производство оружия и боеприпасов. В качестве примера он привел завод в Телфорде, где после десятилетнего перерыва возобновляют производство артиллерийских стволов из британской стали.

Ранее сообщалось, что Великобритания ускорит поставки Украине средств ПВО.

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