Бернем просил Трампа обеспечить Украине доступ к Starlink

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул важность полного доступа Украины к Starlink для защиты от российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении офиса премьера Великобритании.

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Вопрос доступа Украины к Starlink стал первой темой, упомянутой в официальном сообщении о беседе двух лидеров.

"Премьер-министр подчеркнул важность обеспечения Украине полного доступа к сети Starlink, чтобы она могла и в дальнейшем защищаться от полномасштабного вторжения России", — отметили в офисе британского премьера.

Бернем и Трамп обсудили прекращение войны

В ходе беседы Бернем также высоко оценил усилия Трампа, направленные на то, чтобы заставить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

По сообщению британской стороны, лидеры договорились сотрудничать с международными партнерами, чтобы положить конец кровопролитию.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

Утром 24 октября Вооруженные силы и Минобороны Украины подтвердили, что терминалы StarLink и их военные модификации StarShield от SpaceX снова работают на скорости свыше 161 км/ч.

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