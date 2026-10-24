Бернем просил Трампа обеспечить Украине доступ к Starlink
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул важность полного доступа Украины к Starlink для защиты от российской агрессии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении офиса премьера Великобритании.
Вопрос доступа Украины к Starlink стал первой темой, упомянутой в официальном сообщении о беседе двух лидеров.
"Премьер-министр подчеркнул важность обеспечения Украине полного доступа к сети Starlink, чтобы она могла и в дальнейшем защищаться от полномасштабного вторжения России", — отметили в офисе британского премьера.
Бернем и Трамп обсудили прекращение войны
В ходе беседы Бернем также высоко оценил усилия Трампа, направленные на то, чтобы заставить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.
По сообщению британской стороны, лидеры договорились сотрудничать с международными партнерами, чтобы положить конец кровопролитию.
Ограничения в работе Starlink в Украине
- 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
- Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
- По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
- 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
- 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
- Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.
- По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.
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Утром 24 октября Вооруженные силы и Минобороны Украины подтвердили, что терминалы StarLink и их военные модификации StarShield от SpaceX снова работают на скорости свыше 161 км/ч.
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