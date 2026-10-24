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Новости Старлинк Польша Украина
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Бернем просил Трампа обеспечить Украине доступ к Starlink

Starlink для Украины: о чем Бернем говорил с Трампом

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул важность полного доступа Украины к Starlink для защиты от российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении офиса премьера Великобритании.

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Вопрос доступа Украины к Starlink стал первой темой, упомянутой в официальном сообщении о беседе двух лидеров.

"Премьер-министр подчеркнул важность обеспечения Украине полного доступа к сети Starlink, чтобы она могла и в дальнейшем защищаться от полномасштабного вторжения России", — отметили в офисе британского премьера.

Бернем и Трамп обсудили прекращение войны

В ходе беседы Бернем также высоко оценил усилия Трампа, направленные на то, чтобы заставить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

По сообщению британской стороны, лидеры договорились сотрудничать с международными партнерами, чтобы положить конец кровопролитию.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
  • Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.
  • По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

  • Утром 24 октября Вооруженные силы и Минобороны Украины подтвердили, что терминалы StarLink и их военные модификации StarShield от SpaceX снова работают на скорости свыше 161 км/ч.

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Автор: 

Великобритания (5543) США (30824) Трамп Дональд (8481) Starlink (289) Бернем Энди (34)
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Топ комментарии
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Трампонутий - да я би зробив, но ху...ло вже проплатив, да і я не знаю де ця Україна, пацан до мене якийсь приїжджав, але нічого мені не привозив, так що ми не домовились
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24.10.2026 14:39 Ответить
+1
Вже заробив....
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24.10.2026 14:14 Ответить
+1
Ввімкніть вже нарешті те, що ви не вимикали, піd@r ти рудожопий...
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24.10.2026 14:16 Ответить

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