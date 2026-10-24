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Новости Старлинк Польша Украина Сбой в работе Starlink
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Starlink снова работает на скорости более 161 км/ч, - Минобороны (обновлено)

starlink, старлинк

Вооруженные силы и Минобороны Украины подтверждают, что терминалы StarLink и их военные модификации StarShield от SpaceX вновь работают на скорости свыше 161 км/ч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Официальная информация

По данным Минобороны, системы мониторинга официально фиксируют восстановление скорости работы Starlink/Starshield. Связь остается стабильной на скорости движения более 400 км/ч.

Ранее системы мониторинга фиксировали ограничения в работе Starlink/Starshield. В данный момент показатели скорости возобновились.

"Это очередной пример, когда прямой диалог и упорная позиция Президента Украины на самом высоком уровне дают результат. И этот результат, прежде всего, важен для нашего фронта, для военных, работы беспилотников, логистики и связи", - заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

В то же время Министерство обороны продолжает мониторинг и фиксацию работы Starlink/Starshield.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахедов.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
  • В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
  • По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
  • Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

  • Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул все на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

  • 22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.
  • По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На данный момент мы не фиксируем снятие ограничений для Starlink, - Бескрестнов (Флеш)

Автор: 

Минобороны (10146) Starlink (289)
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