Starlink снова работает на скорости более 161 км/ч, - Минобороны (обновлено)

Вооруженные силы и Минобороны Украины подтверждают, что терминалы StarLink и их военные модификации StarShield от SpaceX вновь работают на скорости свыше 161 км/ч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Официальная информация

По данным Минобороны, системы мониторинга официально фиксируют восстановление скорости работы Starlink/Starshield. Связь остается стабильной на скорости движения более 400 км/ч.

Ранее системы мониторинга фиксировали ограничения в работе Starlink/Starshield. В данный момент показатели скорости возобновились.

"Это очередной пример, когда прямой диалог и упорная позиция Президента Украины на самом высоком уровне дают результат. И этот результат, прежде всего, важен для нашего фронта, для военных, работы беспилотников, логистики и связи", - заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

В то же время Министерство обороны продолжает мониторинг и фиксацию работы Starlink/Starshield.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахедов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул все на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.

По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

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