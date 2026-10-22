Трамп позвонил Маску и попросил снять ограничения на Starlink для Украины, — WSJ

Президент США Дональд Трамп позвонил основателю SpaceX Илону Маску и попросил снять ограничения на работу военной версии Starlink (Starshield) в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о разговоре

По данным WSJ, в четверг, вскоре после разговора Трампа с Маском, система работала более нормально, сообщили американские и украинские чиновники. Часть украинских чиновников отметила, что полная функциональность не восстановлена, но скорость выше, чем во время ограничения.

Трамп, по словам чиновников, сказал Маску, что его раздражает то, что скорость системы до сих пор ограничена примерно на уровне 100 миль в час (около 160 км/ч). Из-за такого ограничения часть украинских ударных дронов и перехватчиков, пишет WSJ, утратила способность противодействовать российским атакам.

Чиновники рассказали изданию, что на этой неделе Трамп говорил помощникам и союзникам, что хочет отменить ограничение скорости Starlink, которым украинские силы пользуются для обороны на фронте.

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Кто отдал приказ об ограничении

Разговор состоялся после публикации WSJ, в которой говорилось о том, что Маск приказал замедлить работу системы. В то же время, отмечает издание, у SpaceX и Белого дома разные версии относительно того, действовал ли Маск самостоятельно или по указанию администрации.

В Белом доме WSJ ответили ссылкой на недавние заявления Трампа о том, что он не просил Маска ограничивать скорость Starlink и не знает, кто отдал такой приказ.

WSJ ранее сообщало, что Трамп и Маск обсуждали Украину и Starlink в тот день, когда о замедлении стало известно общественности.

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Оценка эксперта

"Отмена ограничения скорости значительно усилит способность Украины наносить удары на оперативную глубину и поможет расширить применение реактивных дронов-перехватчиков", — отметил эксперт по вопросам войны России в Украине из Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

По словам Кофмана, украинские военные подразделения сообщали ему, что первые испытания свидетельствуют о более стабильной работе Starlink.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

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