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Новости Старлинк Польша Украина
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Из-за ограничений Starlink украинские военные потеряли дроны на миллионы долларов, - NYT

Из-за ограничений Starlink украинские военные потеряли дроны

Из-за ограничений со стороны Starlink украинские военные потеряли много беспилотников и несколько дней не могли выполнять боевые задачи.

Об этом сообщило американское издание The New York Times,пишет Цензор.НЕТ.

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Подробности

Командир одного из подразделений рассказал изданию, что на прошлой неделе десятки ударных дронов летели к российским военным объектам. Внезапно сигналы с их траекториями стали прерывистыми. Дроны потеряли связь с операторами из-за сбоев Starshield, военного аналога Starlink.

"Многие из них просто упали. Подразделение потеряло вооружение на сумму более миллиона долларов. Еще три дня не проводились операции, в частности удары по российским командным пунктам и топливным узлам".

Командующий группировкой войск "Центр" бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что войска адаптируются к новым ограничениям скорости. Ранее дроны с Starshield при стабильном соединении летали со скоростью чуть более 400 км/ч.

По словам украинских чиновников, сначала связь пропадала уже на скорости 60 км/ч. Теперь ситуация улучшилась, но при скорости свыше 160 км/ч дроны все равно теряют сигнал.

Читайте: Почти два десятка конгрессменов США призвали разрешить Украине использовать Starlink для нанесения ударов по РФ

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Украина (41989) Starlink (278) война в Украине (9432)
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Топ комментарии
+5
тіки за Діда Джо озброєння та бк Штати нам надавали, у т.ч. хаймарси, петріоти, ракети до них, а рудий припинив в нуль надання нам озброєнь, у тому числі виділеної ще за Байдена, а також рудий не надає вже проплачене озброєння, ту саму антибалістику та ерами
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22.10.2026 11:30 Ответить
+4
тр спасає тушку пу а "гуманіст" пу... обіцяє тр золоті гори і гурій в раю...

а аятоли в цей час клепають ракети і збагачують уран, контролюють Ормуз і підтримують хусітів...

а винна в усіх зашкварах тр нелюба строптива нівістка

да, то лі ще буде після 3 листопада...
поразку тр не визнає, павтарят закохані в нього магісти штурм виборч.дільниць, крамниць, Капітолію, тр введе військ.стан... незвісно коли розпочне працювати Конгресс...
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22.10.2026 11:24 Ответить
+2
Хто там розповідав, що без західної допомоги Україна обійдеться?
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22.10.2026 11:15 Ответить

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