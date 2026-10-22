Из-за ограничений Starlink украинские военные потеряли дроны на миллионы долларов, - NYT

Из-за ограничений со стороны Starlink украинские военные потеряли много беспилотников и несколько дней не могли выполнять боевые задачи.

Об этом сообщило американское издание The New York Times,пишет Цензор.НЕТ.

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Командир одного из подразделений рассказал изданию, что на прошлой неделе десятки ударных дронов летели к российским военным объектам. Внезапно сигналы с их траекториями стали прерывистыми. Дроны потеряли связь с операторами из-за сбоев Starshield, военного аналога Starlink.

"Многие из них просто упали. Подразделение потеряло вооружение на сумму более миллиона долларов. Еще три дня не проводились операции, в частности удары по российским командным пунктам и топливным узлам".

Командующий группировкой войск "Центр" бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что войска адаптируются к новым ограничениям скорости. Ранее дроны с Starshield при стабильном соединении летали со скоростью чуть более 400 км/ч.

По словам украинских чиновников, сначала связь пропадала уже на скорости 60 км/ч. Теперь ситуация улучшилась, но при скорости свыше 160 км/ч дроны все равно теряют сигнал.

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