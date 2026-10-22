Из-за ограничений Starlink украинские военные потеряли дроны на миллионы долларов, - NYT
Из-за ограничений со стороны Starlink украинские военные потеряли много беспилотников и несколько дней не могли выполнять боевые задачи.
Об этом сообщило американское издание The New York Times,пишет Цензор.НЕТ.
Подробности
Командир одного из подразделений рассказал изданию, что на прошлой неделе десятки ударных дронов летели к российским военным объектам. Внезапно сигналы с их траекториями стали прерывистыми. Дроны потеряли связь с операторами из-за сбоев Starshield, военного аналога Starlink.
"Многие из них просто упали. Подразделение потеряло вооружение на сумму более миллиона долларов. Еще три дня не проводились операции, в частности удары по российским командным пунктам и топливным узлам".
Командующий группировкой войск "Центр" бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что войска адаптируются к новым ограничениям скорости. Ранее дроны с Starshield при стабильном соединении летали со скоростью чуть более 400 км/ч.
По словам украинских чиновников, сначала связь пропадала уже на скорости 60 км/ч. Теперь ситуация улучшилась, но при скорости свыше 160 км/ч дроны все равно теряют сигнал.
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а аятоли в цей час клепають ракети і збагачують уран, контролюють Ормуз і підтримують хусітів...
а винна в усіх зашкварах тр нелюба строптива нівістка
да, то лі ще буде після 3 листопада...
поразку тр не визнає, павтарят закохані в нього магісти штурм виборч.дільниць, крамниць, Капітолію, тр введе військ.стан... незвісно коли розпочне працювати Конгресс...