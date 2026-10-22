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Новини Starlink для України
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Через обмеження Starlink українські військові втратили дронів на мільйони доларів, - NYT

Через обмеження Starlink українські військові втратили дрони

Через обмеження Starlink українські військові втратили багато безпілотників і кілька днів не могли виконувати бойові завдання.

Про це повідомило американське видання The New York Times, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Командир одного з підрозділів розповів виданню, що минулого тижня десятки ударних дронів летіли до російських військових об’єктів. Раптом сигнали з їхніми траєкторіями стали переривчастими. Дрони втратили зв’язок з операторами через збої Starshield, військового аналога Starlink.

"Багато з них просто впали. Підрозділ утратив озброєння більш ніж на мільйон доларів. Ще три дні не проводилися операції, зокрема удари по російських командних пунктах і паливних вузлах".

Командувач угруповання військ "Центр" бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що війська адаптуються до нових обмежень швидкості. Раніше дрони зі Starshield за стабільного з’єднання літали трохи швидше за 400 км/год.

За словами українських посадовців, спершу зв’язок зникав уже на швидкості 60 км/год. Тепер ситуація краща, але понад 160 км/год дрони все одно втрачають сигнал.

Читайте: Майже два десятки конгресменів США закликали дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по РФ

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Україна (3570) Starlink (332) війна в Україні (9481)
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Топ коментарі
+4
тр спасає тушку пу а "гуманіст" пу... обіцяє тр золоті гори і гурій в раю...

а аятоли в цей час клепають ракети і збагачують уран, контролюють Ормуз і підтримують хусітів...

а винна в усіх зашкварах тр нелюба строптива нівістка

да, то лі ще буде після 3 листопада...
поразку тр не визнає, павтарят закохані в нього магісти штурм виборч.дільниць, крамниць, Капітолію, тр введе військ.стан... незвісно коли розпочне працювати Конгресс...
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22.10.2026 11:24 Відповісти
+3
тіки за Діда Джо озброєння та бк Штати нам надавали, у т.ч. хаймарси, петріоти, ракети до них, а рудий припинив в нуль надання нам озброєнь, у тому числі виділеної ще за Байдена, а також рудий не надає вже проплачене озброєння, ту саму антибалістику та ерами
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22.10.2026 11:30 Відповісти
+2
Це все прописано в Будапештському меморандумі. Як би сказав Тарас Бульба, ну що синку, помогли тобі твої пєндоси
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22.10.2026 11:16 Відповісти

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