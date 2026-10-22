Через обмеження Starlink українські військові втратили дронів на мільйони доларів, - NYT

Через обмеження Starlink українські військові втратили багато безпілотників і кілька днів не могли виконувати бойові завдання.

Про це повідомило американське видання The New York Times, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Командир одного з підрозділів розповів виданню, що минулого тижня десятки ударних дронів летіли до російських військових об’єктів. Раптом сигнали з їхніми траєкторіями стали переривчастими. Дрони втратили зв’язок з операторами через збої Starshield, військового аналога Starlink.

"Багато з них просто впали. Підрозділ утратив озброєння більш ніж на мільйон доларів. Ще три дні не проводилися операції, зокрема удари по російських командних пунктах і паливних вузлах".

Командувач угруповання військ "Центр" бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що війська адаптуються до нових обмежень швидкості. Раніше дрони зі Starshield за стабільного з’єднання літали трохи швидше за 400 км/год.

За словами українських посадовців, спершу зв’язок зникав уже на швидкості 60 км/год. Тепер ситуація краща, але понад 160 км/год дрони все одно втрачають сигнал.

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