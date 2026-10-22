Майже два десятки конгресменів США закликали дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по РФ
Член Палати представників США Джо Вілсон разом із майже двома десятками колег підготував листа із закликом дозволити Україні використовувати супутникову систему зв’язку Starlink для ураження місць запуску російських безпілотників на території Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вілсон повідомив у соцмережі X.
За словами Вілсона, він очолив підготовку листа разом із майже двома дюжинами колег із Конгресового українського кокусу.
Американські законодавці закликають надати Україні можливість застосовувати Starlink для ударів по пускових майданчиках на території РФ.
Що заявив Джо Вілсон
Конгресмен наголосив, що Україна повинна мати можливість захищати себе та своїх партнерів від російських атак.
"Україна повинна мати змогу захищати себе, свій народ і Захід! Найкращий спосіб - знищити здатність Росії здійснювати свої терористичні атаки", - заявив Вілсон.
Інформації про рішення щодо цієї ініціативи наразі не наведено.
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