День без Starlink на фронті дав росіянам "вихідний", а ЗСУ заплатили за це власною кров’ю, - Бутусов

Командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов розповів, що через уповільнення Starlink (Starshield) українські військові фактично подарували російським військам "вихідний день", а за це Україна платить власною кров'ю.

Про це Бутусов заявив виданню The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ризик для ЗСУ

За словами Бутусова, його військові виявилися паралізованими через повільне з'єднання, і це, по суті, дало армії РФ "вихідний день".

"Цей день без Starlink, на жаль, врятував багато життів і багато вантажівок для Росії. Для нас це велика ціна. І набагато більше крові. Нашої крові", — наголосив він.

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Що відомо про збої

NYT пише, що українські повідомлення про різке обмеження роботи Starshield стали однією з точок конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Через тиждень після перших проблем військові відзначають, що ситуація покращилася, але проблеми зі зв'язком залишаються.

За даними українських посадовців, початкові обмеження призводили до втрати зв'язку з дронами, які летіли зі швидкістю від близько 64 км/год. Нині зв'язок покращився, але дрони все одно втрачають його, якщо перевищують близько 160 км/год.

Частина моделей працює нормально нижче цього порогу, інші, зокрема ті, що використовує підрозділ командира, на ім'я Олег, мають летіти швидше, щоб уразити ціль.

Олег, якого NYT назвало лише на ім'я з міркувань безпеки, розповів, що минулого тижня десятки ударних дронів його підрозділу раптово втратили зв'язок із пілотами. За його словами, багато з них просто впали, а збитки перевищили 1 мільйон доларів. Після цього йому довелося майже на три дні зупинити практично всі операції, зокрема удари по російських командних пунктах і паливних вузлах.

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