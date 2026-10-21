День без Starlink на фронте дал россиянам "выходной", а ВСУ заплатили за это собственной кровью, — Бутусов

Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Юрий Бутусов рассказал, что из-за замедления работы Starlink (Starshield) украинские военные фактически подарили российским войскам "выходной день", а за это Украина расплачивается собственной кровью.

Об этом Бутусов заявил изданию The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Риск для ВСУ

По словам Бутусова, его военные оказались парализованы из-за медленного соединения, и это, по сути, дало армии РФ "выходной день".

"Этот день без Starlink, к сожалению, спас много жизней и много грузовиков для России. Для нас это большая цена. И гораздо больше крови. Нашей крови", — подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маск прокомментировал возможное расследование против него из-за Starlink

Что известно о сбоях

NYT пишет, что украинские сообщения о резком ограничении работы Starshield стали одной из точек конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Через неделю после первых проблем военные отмечают, что ситуация улучшилась, но проблемы со связью остаются.

По данным украинских чиновников, первоначальные ограничения приводили к потере связи с дронами, летевшими со скоростью от примерно 64 км/ч. Сейчас связь улучшилась, но дроны все равно теряют ее, если превышают скорость около 160 км/ч.

Часть моделей работает нормально ниже этого порога, другие, в частности те, что использует подразделение командира по имени Олег, должны лететь быстрее, чтобы поразить цель.

Олег, которого NYT назвала только по имени из соображений безопасности, рассказал, что на прошлой неделе десятки ударных дронов его подразделения внезапно потеряли связь с пилотами. По его словам, многие из них просто упали, а убытки превысили 1 миллион долларов. После этого ему пришлось почти на три дня приостановить практически все операции, в том числе удары по российским командным пунктам и топливным узлам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск лично приказал ограничить работу Starlink в Украине после разговора с Трампом, — WSJ