Маск прокомментировал возможное расследование относительно него из-за Starlink

Американский миллиардер Илон Маск пригрозил выяснить, кто стоит за его политическими оппонентами, после сообщения о возможном расследовании его деятельности демократами в Конгрессе США. Среди вопросов, которые могут проверить законодатели, — возможная роль Маска в ограничении доступа украинских военных к спутниковой связи Starlink.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление миллиардера в соцсети X.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Маск ответил политическим оппонентам

Комментируя возможное расследование, Илон Маск написал: "Кто мечом живет, тот от меча и погибнет".

Он также заявил, что намерен выяснить, кто стоит за его политическими противниками.

"Те, кто затевает со мной борьбу, должны понимать: я выясню, кто на самом деле дергает за ниточки, и доберусь до них, а не только до их марионеток", — написал миллиардер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британский премьер обеспокоен возможным ослаблением обороны Украины из-за ограничений Starklink

Что демократы хотят проверить

По информации Politico, демократы рассматривают возможность расследования деятельности Маска, если получат большинство в Палате представителей США на промежуточных выборах в ноябре.

Среди возможных направлений проверки — работа Маска во главе Департамента эффективности правительства США (DOGE), федеральные контракты на миллиарды долларов, которые получают его компании, а также обстоятельства возможного ограничения доступа украинских военных к спутниковой связи Starlink.

Читайте: Ограничения Starlink противоречат соглашениям: Еврокомиссия призвала SpaceX восстановить полноценную связь для Украины

Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

Читайте также: Ни Трамп, ни кто-либо другой в США не просили ограничивать Starlink, — Рубио