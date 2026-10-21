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Новости Старлинк Польша Украина Сбой в работе Starlink
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Маск прокомментировал возможное расследование относительно него из-за Starlink

Маск прокомментировал планы американских демократов расследовать его деятельность

Американский миллиардер Илон Маск пригрозил выяснить, кто стоит за его политическими оппонентами, после сообщения о возможном расследовании его деятельности демократами в Конгрессе США. Среди вопросов, которые могут проверить законодатели, — возможная роль Маска в ограничении доступа украинских военных к спутниковой связи Starlink.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление миллиардера в соцсети X.

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Маск ответил политическим оппонентам

Комментируя возможное расследование, Илон Маск написал: "Кто мечом живет, тот от меча и погибнет".

Он также заявил, что намерен выяснить, кто стоит за его политическими противниками.

"Те, кто затевает со мной борьбу, должны понимать: я выясню, кто на самом деле дергает за ниточки, и доберусь до них, а не только до их марионеток", — написал миллиардер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британский премьер обеспокоен возможным ослаблением обороны Украины из-за ограничений Starklink

Что демократы хотят проверить

По информации Politico, демократы рассматривают возможность расследования деятельности Маска, если получат большинство в Палате представителей США на промежуточных выборах в ноябре.

Среди возможных направлений проверки — работа Маска во главе Департамента эффективности правительства США (DOGE), федеральные контракты на миллиарды долларов, которые получают его компании, а также обстоятельства возможного ограничения доступа украинских военных к спутниковой связи Starlink.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
  • В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
  • По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
  • Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

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Автор: 

Маск Илон (307) Starlink (271)
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Топ комментарии
+14
На росії «день - *******»: а саме «мінус» два винищувачі за день.
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21.10.2026 20:33 Ответить
+13
Схоже, у них з Трампом ситуація "пан або пропав".
Накерували вдвох у впевненості, що бога за бороду вхопили, тепер наздоганяє.
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21.10.2026 20:32 Ответить
+11
Ну типу вони ховаються. Прогуляється в Конгрес, вони напроти нього сидітимуть, питання йому будуть ставити. На які він буде відповідати під присягою.
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21.10.2026 20:28 Ответить

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