Маск прокомментировал возможное расследование относительно него из-за Starlink
Американский миллиардер Илон Маск пригрозил выяснить, кто стоит за его политическими оппонентами, после сообщения о возможном расследовании его деятельности демократами в Конгрессе США. Среди вопросов, которые могут проверить законодатели, — возможная роль Маска в ограничении доступа украинских военных к спутниковой связи Starlink.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление миллиардера в соцсети X.
Маск ответил политическим оппонентам
Комментируя возможное расследование, Илон Маск написал: "Кто мечом живет, тот от меча и погибнет".
Он также заявил, что намерен выяснить, кто стоит за его политическими противниками.
"Те, кто затевает со мной борьбу, должны понимать: я выясню, кто на самом деле дергает за ниточки, и доберусь до них, а не только до их марионеток", — написал миллиардер.
Что демократы хотят проверить
По информации Politico, демократы рассматривают возможность расследования деятельности Маска, если получат большинство в Палате представителей США на промежуточных выборах в ноябре.
Среди возможных направлений проверки — работа Маска во главе Департамента эффективности правительства США (DOGE), федеральные контракты на миллиарды долларов, которые получают его компании, а также обстоятельства возможного ограничения доступа украинских военных к спутниковой связи Starlink.
Ограничения в работе Starlink в Украине
- 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
- Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
- Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
- Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
- В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
- По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
- 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
- 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
- Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Накерували вдвох у впевненості, що бога за бороду вхопили, тепер наздоганяє.