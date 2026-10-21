Ограничения Starlink противоречат соглашениям: Еврокомиссия призвала SpaceX восстановить полноценную связь для Украины

В Еврокомиссии подчеркнули, что ограничение функционала Starlink для Украины со стороны компании SpaceX нарушает взятые обязательства. В Брюсселе призвали компанию возобновить полноценное предоставление связи для украинских пользователей.

Так в среду в Брюсселе прокомментировал последние события в Украине и ограничение услуг Starlink пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам обороны, технологий и космоса Тома Ренье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Позиция Еврокомиссии относительно ограничений Starlink

"Последние сообщения о том, что Starlink ограничил предоставление своих услуг в Украине, вызывают глубокую озабоченность и противоречат предыдущим договоренностям компании относительно предоставления этих услуг. SpaceX должна срочно возобновить полноценное предоставление услуг в Украине, ведь стране крайне необходима связь как для поддержания контакта между военными и гражданским населением, так и для управления беспилотниками, используемыми для защиты территории", — озвучил он позицию Европейской комиссии по этому вопросу.

Он также отметил, что война в Украине продемонстрировала, "насколько безопасность Европы зависит от космических технологий".

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Запуск европейской спутниковой системы Iris² и участие Украины

"В этой сфере Европа должна действовать активнее — это насущная необходимость для нас самих. Именно поэтому мы активно работаем над развертыванием и развитием системы Iris² ("Айрис-скверд") — группировки, которая будет состоять из более чем 300 спутников", — напомнил представитель Еврокомиссии.

По его словам, эта система обеспечит надежную защищенную спутниковую связь как для гражданских, так и для военных нужд. "Мы, безусловно, в полной мере привлечем к этому проекту Украину", — подчеркнул Ренье.

Комментируя инициативу Европейской комиссии по мобильным спутниковым услугам в диапазоне 2 ГГц, которая предусматривает перераспределение частот в диапазоне 2 ГГц в пользу операторов, он отметил, что, по его словам, "предложение вполне четкое".

"Что касается защищенной правительственной спутниковой связи, которая будет использоваться, в частности, для военных нужд, — здесь должен быть исключительно европейский оператор, и точка. Что же касается остальных двух третей частотного ресурса, то они будут распределены поровну: одна треть — исключительно для новых операторов из стран ЕС, а последняя треть — доступна как для операторов из ЕС, так и для операторов из стран, не входящих в Евросоюз. Итак, позиция Европейской комиссии и в целом Европейского Союза по этому вопросу остается неизменной: мы должны укреплять наш суверенитет в этой критически важной сфере, однако в то же время мы, безусловно, сохраняем определенную открытость", — пояснил Ренье.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

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