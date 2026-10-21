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Новости Старлинк Польша Украина
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Ограничения Starlink противоречат соглашениям: Еврокомиссия призвала SpaceX восстановить полноценную связь для Украины

Starlink не работает в Украине

В Еврокомиссии подчеркнули, что ограничение функционала Starlink для Украины со стороны компании SpaceX нарушает взятые обязательства. В Брюсселе призвали компанию возобновить полноценное предоставление связи для украинских пользователей.

Так в среду в Брюсселе прокомментировал последние события в Украине и ограничение услуг Starlink пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам обороны, технологий и космоса Тома Ренье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Позиция Еврокомиссии относительно ограничений Starlink

"Последние сообщения о том, что Starlink ограничил предоставление своих услуг в Украине, вызывают глубокую озабоченность и противоречат предыдущим договоренностям компании относительно предоставления этих услуг. SpaceX должна срочно возобновить полноценное предоставление услуг в Украине, ведь стране крайне необходима связь как для поддержания контакта между военными и гражданским населением, так и для управления беспилотниками, используемыми для защиты территории", — озвучил он позицию Европейской комиссии по этому вопросу.

Он также отметил, что война в Украине продемонстрировала, "насколько безопасность Европы зависит от космических технологий".

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Запуск европейской спутниковой системы Iris² и участие Украины

"В этой сфере Европа должна действовать активнее — это насущная необходимость для нас самих. Именно поэтому мы активно работаем над развертыванием и развитием системы Iris² ("Айрис-скверд") — группировки, которая будет состоять из более чем 300 спутников", — напомнил представитель Еврокомиссии.

По его словам, эта система обеспечит надежную защищенную спутниковую связь как для гражданских, так и для военных нужд. "Мы, безусловно, в полной мере привлечем к этому проекту Украину", — подчеркнул Ренье.

Комментируя инициативу Европейской комиссии по мобильным спутниковым услугам в диапазоне 2 ГГц, которая предусматривает перераспределение частот в диапазоне 2 ГГц в пользу операторов, он отметил, что, по его словам, "предложение вполне четкое".

"Что касается защищенной правительственной спутниковой связи, которая будет использоваться, в частности, для военных нужд, — здесь должен быть исключительно европейский оператор, и точка. Что же касается остальных двух третей частотного ресурса, то они будут распределены поровну: одна треть — исключительно для новых операторов из стран ЕС, а последняя треть — доступна как для операторов из ЕС, так и для операторов из стран, не входящих в Евросоюз. Итак, позиция Европейской комиссии и в целом Европейского Союза по этому вопросу остается неизменной: мы должны укреплять наш суверенитет в этой критически важной сфере, однако в то же время мы, безусловно, сохраняем определенную открытость", — пояснил Ренье.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
  • В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
  • По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
  • Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

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Топ комментарии
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закликала???
чи, наклала штраф?
чи, пригрозила, відібрати ліцензію?

а, нє!
таки закликала!
патужні переможні закликачі з брюселю....
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21.10.2026 14:32 Ответить
+2
Якщо порушили умови договору - загинайье підора маска раком, якщо нема до чого докапатись -то сидить та не піздить
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21.10.2026 14:35 Ответить
+2
під#р рижого Альцгеймера :
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21.10.2026 14:36 Ответить

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