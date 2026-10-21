Ни Трамп, ни кто-либо другой в США не просили ограничивать работу Starlink, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что США отказывали Украине в чем-то, необходимом для защиты.

Об этом он заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Starlink - это частная компания. У них есть контракт, у них есть контрактные условия относительно того, как эта технология может использоваться.

Важный момент заключается в том, что мы не можем указывать частной компании, какие решения ей принимать, а какие нет. Что я могу сказать с уверенностью, так это то, что ни президент Соединенных Штатов, ни кто-либо другой в нашей системе никогда не просили вносить какие-либо изменения в эту систему", - сказал он.

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Также Рубио назвал сообщения в СМИ о том, что якобы правительство Соединенных Штатов отказывало Украине в чем-то, что необходимо для защиты, — это неправда.

"Это не соответствует действительности. И то, что лидеры в Украине продолжают представлять это именно так, — также не соответствует действительности. ...

Ни одна страна в мире не сделала больше для помощи Украине за последние четыре с половиной года, чем Соединенные Штаты, в том числе и при администрации Трампа", — добавил он.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахедов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130-161 километр в час.

Хегсет заявил, чтоПентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

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