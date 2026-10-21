Ни Трамп, ни кто-либо другой в США не просили ограничивать работу Starlink, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что США отказывали Украине в чем-то, необходимом для защиты.
Об этом он заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Starlink - это частная компания. У них есть контракт, у них есть контрактные условия относительно того, как эта технология может использоваться.
Важный момент заключается в том, что мы не можем указывать частной компании, какие решения ей принимать, а какие нет. Что я могу сказать с уверенностью, так это то, что ни президент Соединенных Штатов, ни кто-либо другой в нашей системе никогда не просили вносить какие-либо изменения в эту систему", - сказал он.
Также Рубио назвал сообщения в СМИ о том, что якобы правительство Соединенных Штатов отказывало Украине в чем-то, что необходимо для защиты, — это неправда.
"Это не соответствует действительности. И то, что лидеры в Украине продолжают представлять это именно так, — также не соответствует действительности. ...
Ни одна страна в мире не сделала больше для помощи Украине за последние четыре с половиной года, чем Соединенные Штаты, в том числе и при администрации Трампа", — добавил он.
Ограничения в работе Starlink в Украине
- 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
- Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахедов.
- Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
- Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
- В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
- По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
- 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
- 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130-161 километр в час.
- Хегсет заявил, чтоПентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.
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Втім, а чого можна очікувати від міністра закордоних справ найбрехливішої адміністрації Америки?
Ну, хоча би не кобила Лавруша - хоч в цьому плюс