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Новости помощь Украине от США Старлинк Польша Украина
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Ни Трамп, ни кто-либо другой в США не просили ограничивать работу Starlink, - Рубио

Рубио сделал заявление о Starlink: США ничего не останавливали

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что США отказывали Украине в чем-то, необходимом для защиты.

Об этом он заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Starlink - это частная компания. У них есть контракт, у них есть контрактные условия относительно того, как эта технология может использоваться.

Важный момент заключается в том, что мы не можем указывать частной компании, какие решения ей принимать, а какие нет. Что я могу сказать с уверенностью, так это то, что ни президент Соединенных Штатов, ни кто-либо другой в нашей системе никогда не просили вносить какие-либо изменения в эту систему", - сказал он.

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Также Рубио назвал сообщения в СМИ о том, что якобы правительство Соединенных Штатов отказывало Украине в чем-то, что необходимо для защиты, — это неправда.

"Это не соответствует действительности. И то, что лидеры в Украине продолжают представлять это именно так, — также не соответствует действительности. ...

Ни одна страна в мире не сделала больше для помощи Украине за последние четыре с половиной года, чем Соединенные Штаты, в том числе и при администрации Трампа", — добавил он.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахедов.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
  • В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
  • По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130-161 километр в час.
  • Хегсет заявил, чтоПентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

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Автор: 

США (30791) Starlink (268) Рубио Марко (508)
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Топ комментарии
+12
Марко відкуси собі язика бо ти пи.здиш. трамп є кацапською старою шльондрою.
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21.10.2026 08:56 Ответить
+11
Бреше, як дише.

Втім, а чого можна очікувати від міністра закордоних справ найбрехливішої адміністрації Америки?

Ну, хоча би не кобила Лавруша - хоч в цьому плюс
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21.10.2026 08:59 Ответить
+7
Пі...ж
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21.10.2026 08:56 Ответить

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