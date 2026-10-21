Ні Трамп, ні будь-хто інший у США не просили обмежувати Starlink, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заперечив інформацію ЗМІ про те, що США відмовляли Україні у чомусь, що необхідно для захисту.

Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Starlink - це приватна компанія. У них є контракт, у них є контрактні умови щодо того, як ця технологія може використовуватися.

Важливий момент полягає в тому, що ми не можемо вказувати приватній компанії щодо рішень, які вона приймає чи ні. Що я можу сказати з упевненістю, так це те, що ні Президент Сполучених Штатів, ні будь-хто інший у нашій системі ніколи не просили вносити будь-які зміни до цієї системи", - сказав він.

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Також Рубіо назвав повідомлення у ЗМІ про те, нібито уряд Сполучених Штатів відмовляв Україні у чомусь, що необхідно для захисту - це неправда.

"Це не відповідає дійсності. І те, що лідери в Україні продовжують подавати це саме так - також недостовірно. ...

Жодна країна у світі не зробила більше для допомоги Україні за останні чотири з половиною роки, ніж Сполучені Штати, зокрема й за адміністрації Трампа", - додав він.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

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