Обмеження Starlink суперечать угодам: Єврокомісія закликала SpaceX відновити повноцінний зв’язок для України

У Єврокомісії наголосили, що обмеження функціонала Starlink для України з боку компанії SpaceX порушує взяті зобов'язання. У Брюсселі закликали компанію відновити повноцінне надання зв'язку для українських користувачів.

Так у середу в Брюсселі прокоментував останній розвиток подій в Україні та обмеження послуг Starlinkом речник Європейської комісії з питань оборони, технологій та космосу Тома Реньє, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Позиція Єврокомісії щодо обмеження Starlink

"Останні повідомлення про те, що Starlink обмежив надання своїх послуг в Україні, викликають глибоке занепокоєння і суперечать попереднім домовленостям компанії щодо надання цих послуг. SpaceX має терміново відновити повноцінне надання послуг в Україні, адже країні критично необхідний зв'язок, як для підтримання контакту між військовими та цивільним населенням, так і для керування безпілотниками, що використовуються для захисту території", - оголосив він позицію Європейської комісії з цього питання.

Він також констатував, що війна в Україні продемонструвала, "наскільки безпека Європи залежить від космічних технологій".

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Запуск європейської супутникової системи Iris² та участь України

"У цій сфері Європа має діяти активніше - це нагальна потреба для нас самих. Саме тому ми активно працюємо над розгортанням і розвитком системи Iris² ("Айріс-скверд") – угруповання, що складатиметься з понад 300 супутників", – нагадав речник Єврокомісії.

За його словами, ця система забезпечить надійний захищений супутниковий зв'язок як для цивільних, так і для військових потреб. "Ми, безумовно, повною мірою залучимо до цього проєкту Україну", - наголосив Реньє.

Коментуючи ініціативу Європейської комісії щодо мобільних супутникових послуг щодо діапазону 2 ГГц, яка передбачає перерозподіл частот у діапазоні 2 ГГц на користь операторів, то, за його словами "пропозиція цілком чітка".

"Що стосується захищеного урядового супутникового зв'язку, який використовуватиметься, зокрема, для військових потреб, - тут має бути виключно європейський оператор, і крапка. Що ж до решти двох третин частотного ресурсу, то вони будуть розподілені порівну: одна третина - виключно для нових операторів із країн ЄС, а остання третина - доступна як для операторів із ЄС, так і для операторів із країн, що не входять до Євросоюзу. Отже, позиція Європейської комісії та загалом Європейського Союзу з цього питання залишається незмінною: ми повинні посилювати наш суверенітет у цій сфері, яка є критично важливою, проте водночас ми, безумовно, зберігаємо певну відкритість", - деталізував Реньє.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

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