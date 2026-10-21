Маск прокоментував можливе розслідування проти нього через Starlink

Американський мільярдер Ілон Маск пригрозив з’ясувати, хто стоїть за його політичними опонентами, після повідомлення про можливе розслідування його діяльності демократами в Конгресі США. Серед питань, які можуть перевірити законодавці, — можлива роль Маска в обмеженні доступу українських військових до супутникового зв’язку Starlink.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на заяву мільярдера в соцмережі X.

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Маск відповів політичним опонентам

Коментуючи можливе розслідування, Ілон Маск написав: "Хто мечем живе, той від меча й загине".

Він також заявив, що має намір з’ясувати, хто стоїть за його політичними противниками.

"Ті, хто затіває зі мною боротьбу, мають розуміти: я з’ясую, хто насправді смикає за ниточки, і доберуся до них, а не лише до їхніх маріонеток", — написав мільярдер.

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Що демократи хочуть перевірити

За інформацією Politico, демократи розглядають можливість розслідування діяльності Маска, якщо здобудуть більшість у Палаті представників США на проміжних виборах у листопаді.

Серед можливих напрямів перевірки — робота Маска на чолі Департаменту ефективності уряду США (DOGE), федеральні контракти на мільярди доларів, які отримують його компанії, а також обставини можливого обмеження доступу українських військових до супутникового зв’язку Starlink.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

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