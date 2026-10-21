Британський прем’єр занепокоєний можливим послабленням оборони України через обмеження Starklink

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що занепокоєний можливим послабленням військових можливостей України через обмеження роботи Starlink, однак закликав обережно підходити до цієї ситуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Sky News.

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Бернем занепокоєний впливом Starlink на оборону України

Під час виступу в парламенті лідер Ліберальних демократів сер Ед Дейві запитав Бернема, чи вважає він обмеження роботи Starlink прямою допомогою російському диктатору Володимиру Путіну. Також він поцікавився, чи готовий британський прем’єр співпрацювати з європейськими союзниками, щоб не допустити отримання власником SpaceX Ілоном Маском бажаних ліцензій.

У відповідь Бернем заявив, що будь-які кроки, які послаблюють військові можливості України, викликають у нього занепокоєння.

"Я вважаю, що на цей момент нам потрібно обережно підходити до ситуації, щоб ми могли об’єднати всі сторони для надання підтримки президенту Зеленському та Україні", – зазначив британський прем’єр.

Водночас він наголосив, що ситуація залишається нестабільною і потребує обережного підходу.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

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