Британский премьер обеспокоен возможным ослаблением обороны Украины из-за ограничений Starlink
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что обеспокоен возможным ослаблением военного потенциала Украины из-за ограничения работы Starlink, однако призвал осторожно подходить к этой ситуации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Sky News.
Бернем обеспокоен влиянием Starlink на оборону Украины
Во время выступления в парламенте лидер Либеральных демократов сэр Эд Дэви спросил Бернема, считает ли он ограничение работы Starlink прямой помощью российскому диктатору Владимиру Путину. Также он поинтересовался, готов ли британский премьер сотрудничать с европейскими союзниками, чтобы не допустить получения владельцем SpaceX Илоном Маском желаемых лицензий.
В ответ Бернем заявил, что любые шаги, ослабляющие военный потенциал Украины, вызывают у него беспокойство.
"Я считаю, что на данный момент нам нужно осторожно подходить к ситуации, чтобы мы могли объединить все стороны для оказания поддержки президенту Зеленскому и Украине", — отметил британский премьер.
В то же время он подчеркнул, что ситуация остается нестабильной и требует осторожного подхода.
Ограничения в работе Starlink в Украине
- 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
- Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
- Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
- Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
- В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
- По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
- 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
- 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
- Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.
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