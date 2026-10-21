Британский премьер обеспокоен возможным ослаблением обороны Украины из-за ограничений Starlink

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что обеспокоен возможным ослаблением военного потенциала Украины из-за ограничения работы Starlink, однако призвал осторожно подходить к этой ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Sky News.

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Бернем обеспокоен влиянием Starlink на оборону Украины

Во время выступления в парламенте лидер Либеральных демократов сэр Эд Дэви спросил Бернема, считает ли он ограничение работы Starlink прямой помощью российскому диктатору Владимиру Путину. Также он поинтересовался, готов ли британский премьер сотрудничать с европейскими союзниками, чтобы не допустить получения владельцем SpaceX Илоном Маском желаемых лицензий.

В ответ Бернем заявил, что любые шаги, ослабляющие военный потенциал Украины, вызывают у него беспокойство.

"Я считаю, что на данный момент нам нужно осторожно подходить к ситуации, чтобы мы могли объединить все стороны для оказания поддержки президенту Зеленскому и Украине", — отметил британский премьер.

В то же время он подчеркнул, что ситуация остается нестабильной и требует осторожного подхода.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

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