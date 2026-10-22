Почти два десятка конгрессменов США призвали разрешить Украине использовать Starlink для нанесения ударов по РФ

Член Палаты представителей США Джо Уилсон вместе с почти двумя десятками коллег подготовил письмо с призывом разрешить Украине использовать спутниковую систему связи Starlink для нанесения ударов по местам запуска российских беспилотников на территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Уилсон сообщил в социальной сети X.

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По словам Уилсона, он возглавил подготовку письма вместе с почти двумя дюжинами коллег из Конгрессового украинского кокуса.

Американские законодатели призывают предоставить Украине возможность использовать Starlink для нанесения ударов по пусковым площадкам на территории РФ.

Что заявил Джо Уилсон

Конгрессмен подчеркнул, что Украина должна иметь возможность защищать себя и своих партнеров от российских атак.

"Украина должна иметь возможность защищать себя, свой народ и Запад! Лучший способ — уничтожить способность России осуществлять свои террористические атаки", — заявил Уилсон.

Информации о решении относительно этой инициативы пока не представлено.

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